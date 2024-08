Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 16 de agosto de 2024

A elevação do número de roubos de cabos nas estações do Trensurb foi debatida na ALRS. (Foto: Lucas Kloss/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Roubo de cabos

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado debateu nesta quinta-feira, em reunião ordinária, a elevação do número de roubos de cabos nas estações do Trensurb. O presidente da companhia, Ernani Fagundes, relatou um aumento significativo de crimes do gênero após as enchentes, com participação de organizações criminosas, que vem gerando prejuízo financeiro para a empresa e risco operacional para os trabalhadores. O deputado Leonel Radde (PT), proponente da discussão, cobrou providências da prefeitura de Porto Alegre na fiscalização de ferros velhos e depósitos, além de defender ações da Assistência Social para atender os usuários de drogas da região, que seriam usados para realizar a retirada do material e, posteriormente, repassar aos receptadores.

Fisioterapeuta 24h

O deputado Valdeci Oliveira (PT) solicitou apoio do Parlamento gaúcho para o avanço de um projeto de lei que dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade do profissional de fisioterapia nas Unidades de Terapia Intensiva durante 24 horas do dia. Autor da medida, o parlamentar afirma que a proposta vem sendo também discutida em outros estados, frente à essencialidade da presença dos profissionais em espaços do gênero para auxiliar na redução do tempo de ventilação mecânica, da permanência do paciente no CTI/UTI e da internação, além da diminuição dos custos hospitalares. “É preciso pensar que este é um processo que não beneficia apenas um paciente, mas dois: o que vai ter a alta precoce do tratamento intensivo e o que vai conseguir ser tratado com maior agilidade. Além disso, um fisioterapeuta em tempo integral permite às equipes responderem adequadamente a todos os problemas que possam surgir na saúde de quem está internado”, pontua Valdeci.

Bebidas nos estádios

Em agradecimento ao Coritiba Foot Ball Club pelo empréstimo do estádio Couto Pereira ao Grêmio após as enchentes de maio, o deputado Gaúcho da Geral (PSD) voltou a defender nas redes sociais a regulamentação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios gaúchos. O parlamentar relata que, durante a passagem do tricolor pelo espaço paranaense, houve uma partida contra o Internacional, com bebida liberada, na qual nenhuma ocorrência foi registrada, apesar da intensa rivalidade entre as equipes. Gaúcho afirma que a proibição da venda de produtos do gênero no RS é ineficaz, uma vez que o público tem acesso aos itens a poucos metros do portão de entrada das arenas esportivas. “A regulamentação apenas permitirá que o consumo ocorra no lugar mais seguro, que é dentro do estádio. Após a proibição em 2008, os índices de violência aumentaram. Os clubes só tiveram redução nas ocorrências nos estádios com a maior presença do Ministério Público”, destaca o deputado.

Acréscimo de categoria

O deputado Issur Koch (PP) encaminhou uma solicitação à Presidência do Parlamento Gaúcho sugerindo a criação da categoria “Figurino e Caracterização” no Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra de Curtas Gaúchos. O parlamentar argumenta que o setor envolve um trabalho meticuloso, muito além da simples escolha de roupas e maquiagens, o qual trata de elementos que desempenham um papel crucial na narrativa visual de uma produção, transmitindo subtextos e nuances que enriquecem a história. “A criação de uma categoria dedicada a esse fim permitiria reconhecer a colaboração entre diferentes departamentos, como maquiagem, cabelo, figurino e design de produção”, defende Issur.

Polinizar Cidades

O Parlamento gaúcho aprovou nesta semana o projeto de lei do deputado Sergio Peres (Republicanos) que institui o programa “Polinizar Cidades” no RS. A iniciativa visa, entre outros objetivos, avançar com a divulgação e conservação das abelhas nativas sem ferrão, além da instalação de meliponários em espaços verdes das áreas urbanas e formação de guardiões e multiplicadores dos insetos nos municípios gaúchos. “Criação de abelhas-sem-ferrão é alternativa de renda ao produtor rural, é desenvolvimento econômico para o nosso Estado e é saúde na mesa dos gaúchos”, pontua Sergio.

* brunolaux@pampa.com.br

2024-08-16