Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Tramita na Assembleia gaúcha um projeto que propõe garantir à crianças autistas, diagnosticadas com restrição ou seletividade alimentar, o fornecimento de alimentação adequada pela escola.

Agenda reduzida

Frente à mobilização dos deputados estaduais com a Expointer e com o período de campanha para as eleições municipais de outubro, as lideranças de bancadas da Assembleia gaúcha decidiram nesta terça-feira realizar uma única sessão de votação em setembro. Além do encontro para apreciação de cinco matérias, agendado para o dia 10, o Parlamento promoverá duas sessões solenes no próximo mês: uma em celebração à Semana da Pátria, no dia 3, e outra em homenagem à Revolução Farroupilha, no dia 17.

Expointer 2024

A partir da próxima semana, a Assembleia gaúcha transfere suas atividades para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para participar da 47ª Expointer, realizada entre 24 de agosto e 1º de setembro. Durante a passagem do evento, o Legislativo estadual não promoverá sessões plenárias, no entanto os deputados e comissões manterão a agenda de reuniões e audiências públicas na “Casa da AL” instalada no local da feira.

Propostas validadas

Os parlamentares da Comissão de Educação do Legislativo gaúcho aprovaram nesta terça-feira, de forma conclusiva, o projeto de lei do deputado Marcus Vinícius (PP) que insere o Dia Estadual da Aviação Comercial, a ser celebrado em 19 agosto, no Calendário Oficial de Eventos do RS. O colegiado validou ainda, em caráter terminativo, a proposta do deputado Issur Koch (PP) que reconhece como de relevante interesse cultural, artístico e histórico do Estado do Rio Grande do Sul os Quatro Troncos Missioneiros: Cenair Maicá, Jayme Caetano Braun, Noel Guarany e Pedro Ortaça.

União necessária

Em participação nesta terça-feira na sessão solene da Assembleia gaúcha em homenagem aos 63 anos do Movimento da Legalidade, o deputado Professor Bonatto (PSDB) destacou a importância da defesa da Constituição Federal e dos valores democráticos. Aproveitando o caráter de união no entorno da mobilização histórica relembrada, o parlamentar propôs a criação de um novo movimento em prol dos gaúchos, visando à extinção da dívida do RS com a União. Bonatto destaca que o débito, o qual afirma ter sido pago diversas vezes, representa um entrave para o desenvolvimento do Estado, sobretudo após as enchentes que devastaram o território gaúcho. “A suspensão do pagamento por três anos, concedida pelo governo federal, é paliativa e insuficiente. Precisamos nos unir novamente, como na Legalidade, para defender o fim dessa dívida injusta e permitir que o Rio Grande do Sul se reergue e prospere”, pontuou o deputado.

Homenagem aos militares

O Grande Expediente da sessão plenária desta quarta-feira no Parlamento gaúcho será ocupado pelo deputado Delegado Zucco (Republicanos), que conduzirá uma homenagem ao Dia do Soldado e às forças integrantes da Operação Taquari II. O parlamentar afirma que a ação militar, realizada durante as enchentes de abril e maio deste ano, marca a história do Estado, dentro de um quadro inédito de calamidade pública no território gaúcho. “Esta foi a maior operação da história do Exército em ações climáticas em nosso país, atuando de forma conjunta e cooperativa com demais instituições, agências e cidadãos voluntários. A homenagem ao Dia do Soldado será um reconhecimento a todos aqueles que participaram da Operação Taquari II, não somente aos militares do Exército, mas também a todos que integram a operação, com mais de 80 entes públicos presentes, atuando de forma colaborativa e cooperativa” destaca Zucco.

