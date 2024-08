Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 22 de agosto de 2024

Tramita na Assembleia gaúcha um projeto que propõe garantir à crianças autistas, diagnosticadas com restrição ou seletividade alimentar, o fornecimento de alimentação adequada pela escola. (Foto: ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alimentação adequada

Está em tramitação na Assembleia gaúcha um projeto do deputado Sergio Peres (Republicanos) que propõe garantir à criança com Transtorno do Espectro Autista, diagnosticada com restrição ou seletividade alimentar, o fornecimento de alimentação adequada pela escola, com supervisão de nutricionista. A proposta assegura ainda a permissão ao aluno de levar o próprio lanche à instituição de ensino, além da disponibilização de local apropriado para armazenagem dos alimentos. Peres argumenta que as escolhas alimentares podem variar de leves a graves e que, em alguns casos, podem afetar significativamente a qualidade de vida e a saúde nutricional. “Sem uma boa alimentação, a criança não se torna capaz de desenvolver corretamente o físico, o mental e o intelecto, influenciando na aprendizagem”, pontua o parlamentar.

Participação feminina

A procuradora especial da mulher na Assembleia gaúcha, Silvana Covatti (PP), celebrou nas redes sociais o aumento do número de candidaturas femininas em diferentes partes do estado nas eleições municipais deste ano. Apesar de reconhecer a continuidade de obstáculos para a participação de mulheres no processo eleitoral, a parlamentar acredita que o cenário vem se alterando e afirma que a política precisa de mais figuras femininas ao lado dos homens tomando as decisões nos municípios. “Nós somos 52% dos votos, mães do restante, e somos a minoria na representatividade. E eu vejo que agora chegou a vez da mulher”, destaca Silvana.

Valorização regional

O deputado Guilherme Pasin (PP) reuniu-se nesta semana com o secretário estadual da Agricultura, Clair Kuhn, para dialogar sobre alternativas de prevenção à presença de vinhos frutos “da estrada” e de importação irregular em exposição na Expointer 2024. O parlamentar relata que, em edições anteriores, produtos originários do descaminho, sem contrarrótulos em português e selos de importação, circulavam no evento. “Precisamos valorizar os nossos produtores, principalmente agora diante do momento de retomada que vivemos”, afirma Pasin.

Risco ambiental

Ativistas do Movimento Unificado em Defesa do Litoral Norte solicitaram apoio do Parlamento gaúcho para garantir um caminho sustentável de destinação do esgoto sanitário na região. A convite do deputado Matheus Gomes (PSOL), representantes do grupo apresentaram nesta quarta-feira à Comissão de Saúde da Casa sua contrariedade ao projeto que vem sendo desenvolvido pela Aegea, responsável pela Corsan, o qual prevê o lançamento de parte dos efluentes de condomínios verticais e horizontais dos municípios litorâneos no Rio Tramandaí e na Lagoa Quadro, em Capão da Canoa. Segundo os ambientalistas, a ação poderá gerar consequências ambientais devastadoras, além de comprometer a qualidade da água para o consumo humano e prejudicar atividades produtivas e recreativas.

Déficit educacional

Ao comentar nesta quarta-feira sobre a classificação do RS na 11ª posição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do país, o deputado Delegado Zucco (Republicanos) manifestou preocupação com os níveis educacionais do território gaúcho. O parlamentar afirma que a colocação não condiz com o patamar no qual o Estado se encontra, salientando que somos a quinta unidade federativa mais rica do país. Zucco pontua ainda que, das dez escolas gaúchas mais bem colocadas no ranking, três são federais e as demais são militares. “Isso demonstra a excelência da prestação de serviços destes estabelecimentos”, argumenta o deputado.

* brunolaux@pampa.com.br

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-08-22