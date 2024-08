Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 24 de agosto de 2024

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)





Falta de representatividade

As bancadas do PT e do PCdoB na Assembleia gaúcha manifestaram surpresa nesta sexta-feira sobre a lista de entidades convidadas pelo governador Eduardo Leite para compor uma reunião do Conselho do Fundo do Plano Rio Grande. As legendas afirmam que, apesar de possuir competência fiscal e de orientações para aplicação de recursos, o colegiado não conta com a representação de entidades ambientais, de institutos ou centros tecnológicos, e não possui entidades suficientes representando os interesses dos trabalhadores rurais. Frente às irregularidades apontadas, as quais contrariam a lei que institui o Plano Rio Grande, as siglas adiantaram que exigirão o devido cumprimento da legislação.

Aviação agrícola

Autor da proposta que assegura o exercício e emprego da aviação agrícola em todo o território gaúcho, o deputado Marcus Vinícius (Progressistas) participou nesta semana do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil e do Mercosul, em Santo Antônio do Leverger (MT). Durante a cerimônia de abertura do evento, o parlamentar gaúcho recebeu uma placa de reconhecimento, assinada pelo IBRAVAG e SINDAG, destacando o seu papel na defesa e promoção do setor no RS. “O nosso projeto visa não só garantir a continuidade dessa atividade fundamental para a agricultura, mas também fomentar a inovação e a segurança, tanto para os trabalhadores do setor quanto para a população. A aviação agrícola não é apenas uma ferramenta eficaz, mas também economicamente vantajosa, o que se traduz em produtos mais baratos nas prateleiras dos mercados”, destaca Marcus.

Capacitação para identificação

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou nesta sexta-feira no Legislativo gaúcho uma proposta que cria o Programa Estadual de Capacitação de Profissionais da Educação para a Identificação de Maus-tratos, Negligência e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A iniciativa visa assegurar, através de protocolos e estratégias, a formação contínua e permanente dos profissionais no ambiente escolar, de modo a viabilizar ações de prevenção, identificação, acolhimento e encaminhamento de casos do gênero. “O cenário atual, caracterizado por diversas formas de violência, negligência e maus-tratos, exige uma intervenção mais qualificada por parte dos educadores, que têm contato diário com os alunos e, portanto, um papel crucial na proteção dessas crianças e adolescentes”, pontua Victorino.

Cartel de combustíveis

A Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor da Assembleia Gaúcha decidiu oficiar o Procon Estadual e os municípios do Vale dos Sinos para solicitar a apuração do aumento repentino no preço dos combustíveis em postos de Novo Hamburgo, no último final de semana. A questão foi levada ao colegiado pelo deputado Delegado Zucco (Republicanos), o qual relata a elevação em 10 centavos, de forma coordenada e sem motivo plausível, nos valores de produtos do gênero na região. “Cartel de combustíveis é crime contra a ordem econômica! Vou continuar denunciando e atuando para coibir crimes e abusos!”, destaca Zucco.

Porto estratégico

O deputado Issur Koch (PP) representou a Assembleia gaúcha nesta semana durante a reunião do Parlamento do Mercosul na Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR). Em meio às discussões de uma audiência pública sobre “Fronteiras e Gestão Coordenada: Infraestrutura, logística e livre circulação de pessoas no Mercosul”, o representante do RS apresentou às autoridades da Tríplice Fronteira e parlamentares da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai presentes, detalhes sobre o projeto do Porto Meridional, em Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho. Koch destacou que, além de representar uma obra fundamental para o estado brasileiro, a unidade portuária encontra-se em uma posição estratégica para o bloco sul-americano, com vantagens logísticas para toda a região.









Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-08-24