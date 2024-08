Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 28 de agosto de 2024

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), reforçou o pedido por investimentos em reservação de água e irrigação no RS. (Foto: Divulgação)

Unidade para reconstrução

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), reforçou nesta terça-feira o pedido por investimentos em reservação de água e irrigação no RS, frente às destruições em obras relacionadas às práticas durante as enchentes de maio. Em participação no Fórum da Reconstrução do Rio Grande, na Expointer, o parlamentar defendeu a unidade entre Poderes e esferas para avançar com o atendimento de demandas do gênero, além de alavancar a economia e desenvolvimento social do Estado. “Inúmeras obras precisam de recursos, para reestruturação de pontes, pontilhões e estradas. Tendo infraestrutura, o agricultor faz a sua parte”, pontua Brito.

Papel fiscalizador

O deputado Elton Weber (PSB) destacou nesta terça-feira o trabalho da Comissão Especial para Analisar a Atuação da CEEE Equatorial e da RGE na Assembleia gaúcha para o cumprimento do papel de fiscalização de serviços prestados ao cidadão, pertinente à Casa Legislativa. O parlamentar deve acompanhar os trabalhos do colegiado, o qual vai apurar a solução de problemas de fornecimento e restabelecimento de serviços das empresas concessionárias após o temporal ocorrido em janeiro no RS. “Precisamos cobrar a qualificação dos serviços, temos feito isso também em inúmeras oportunidades. Quando falta energia elétrica, falta quase tudo e no Interior do Estado, quando falta energia, é uma catástrofe”, pontua Weber.

Boas Práticas Pedagógicas

A Comissão de Educação do Parlamento gaúcho divulgou nesta terça-feira o resultado do edital da 2ª Mostra das Boas Práticas Pedagógicas, promovido pelo grupo. A presidente do colegiado, Sofia Cavedon (PT), relatou que foram inscritos trabalhos de 79 escolas municipais e estaduais, os quais participarão da exposição e apresentação que acontecerá no dia 18 de outubro, no Palácio Farroupilha. Os projetos desta edição atenderam a quatro linhas temáticas pedagógicas, incluindo a leitura e escrita como estratégia de desenvolvimento cultural e social, a valorização das meninas e mulheres e a prevenção da violência e o meio ambiente no contexto de preservação, além da garantia de desenvolvimento sustentável do planeta e a pesquisa e a tecnologia como instrumentos de construção do conhecimento, desenvolvimento e cidadania.

Alerta de golpe

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) vem alertando os seus seguidores nos últimos dias sobre tentativas de golpe de um criminoso que vem se identificando como assessor de seu gabinete. O golpista tem encaminhado convites falsos para um suposto evento político, nos quais pede a confirmação de presença através de um link do WhatsApp, que já levou ao bloqueio de contas de usuários da plataforma que foram vítimas do esquema. De modo a informar os gaúchos sobre a atividade criminosa, o parlamentar registrou Boletim de Ocorrência na Polícia e informou a situação ao Gabinete de Assessoramento Estratégico da Assembleia Legislativa, além de expor a prática nas redes sociais.

Contrato deteriorado

Em reunião nesta terça-feira com o ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, o deputado Zé Nunes (PT) dialogou sobre a situação dos pedágios gaúchos administrados pela Ecosul. O parlamentar pontuou que, atualmente, as cinco unidades geridas pela concessionária, instaladas na BR-116 e BR-392, estão entre as mais caras do Brasil, em um momento em que a empresa tenta a prorrogação de seu contrato por mais 15 anos. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Conclusão das Obras de Duplicação da BR-116, Nunes se opõe à extensão dos negócios com a companhia, sob o argumento de que a execução do contrato atual tem se deteriorado ao longo do tempo. “Novos trechos deveriam passar por uma nova licitação, evitando distorções de processos antigos”, defende o parlamentar.

brunolaux@pampa.com.br

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-08-28