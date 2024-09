Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 3 de setembro de 2024

A Assembleia Legislativa do RS reforçou o alerta sobre golpistas que têm se passado por assessores de deputados estaduais gaúchos. (Foto: Marcelo Oliveira/ALRS)

Convites falsos

A Assembleia Legislativa do RS reforçou nesta segunda-feira o alerta sobre golpistas que têm se passado por assessores de deputados estaduais gaúchos, convidando pessoas para falsos eventos políticos. O modus operandi dos criminosos, já relatado pela coluna, consiste na realização de ligações e envio de mensagens por WhatsApp, nas quais links são enviados para confirmação de presença nas supostas reuniões. O Parlamento estadual relata que uma das vítimas entrou no endereço encaminhado pelos farsantes e, na sequência, perdeu o acesso à própria conta na plataforma de mensagens. Frente ao contexto, a Casa reitera as orientações das instituições financeiras e agências de segurança digital, que recomendam a nunca clicar em links desconhecidos ou repassar códigos de confirmação enviados para o celular.

Saúde na BM

O deputado Jeferson Fernandes (PT) confirmou nesta segunda-feira a liberação de emenda de R$ 100 mil, de sua autoria, para o Programa Anjos, da Brigada Militar, voltado à prevenção ao suicídio e à promoção em Saúde Mental para o efetivo. Em reunião com representantes do Departamento de Saúde da BM, para o anúncio dos recursos, o parlamentar relembrou o trabalho que realizou para a sua dissertação de mestrado, na qual tratou do assédio sexual a praças da corporação. “Há vários fatores de adoecimento psíquico que causam abalos e ideações suicidas aos trabalhadores da segurança pública, como assédio moral, sexual e sobrecarga de trabalho. Minha intenção é contribuir para uma iniciativa que já existe e que a categoria reconhece como de relevância na prevenção ao suicídio e no reforço à saúde mental”, destaca Jeferson.

Avanços em irrigação

O presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), celebrou nas redes sociais o avanço da resolução 512/2024 do Conselho Estadual Ambiental. O texto prevê, entre outros pontos, a atualização de procedimentos de licenciamento ambiental para empreendimentos de irrigação e reservação, a unificação de etapas para licenciamento e a permissão para implementação de açudes e barragens de até 25 hectares. O deputado destaca que as pautas estão entre as questões que tratou junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e que vem defendendo nos trabalhos realizados no cargo de chefia parlamentar, centrados na temática “RS Sustentável: Cada Gota Conta”.

Homenagem no Parlamento

A Assembleia gaúcha concederá nesta terça-feira a Medalha da 56ª Legislatura à empresa Viação Ouro e Prata, a partir de articulação da deputada Adriana Lara (PL). A parlamentar afirma que a honraria será entregue em reconhecimento aos 85 anos de fundação da entidade e aos serviços de excelência que vem prestando desde sua criação. “Uma empresa que há décadas transporta com segurança e dedicação os gaúchos, conectando cidades e pessoas por todo o estado”, pontua Adriana.

MEC na Assembleia

Representantes do Ministério da Educação participarão nesta terça-feira do período de Assuntos Gerais da Comissão de Educação do Parlamento gaúcho. Os integrantes do governo devem apresentar ao colegiado o conjunto de medidas articuladas pela pasta federal na recuperação das escolas gaúchas que foram impactadas pela catástrofe climática de maio no RS.

2024-09-03