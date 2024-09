Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 17 de setembro de 2024

A Presidência da Assembleia gaúcha retomará no dia 27 de setembro, em Santa Cruz do Sul, a série de seminários sobre Reservação de água. (Foto: ALRS)

Cada Gota Conta

A Presidência da Assembleia gaúcha retomará no dia 27 de setembro, em Santa Cruz do Sul, a série de seminários sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, que pautam a gestão 2024/25 da Casa Legislativa. A sequência de encontros, atrelados ao movimento “RS Sustentável: Cada Gota Conta”, havia sido interrompida em maio a partir da catástrofe climática que atingiu o RS. O presidente do Parlamento estadual, Adolfo Brito (PP), pretende elaborar um Marco Legal a ser ratificado pelo Legislativo, a partir do conjunto de ideias apresentadas nas reuniões. “A ideia central consiste em debater e elencar alternativas e projetos viáveis para enfrentar períodos de estiagem a partir de propostas de armazenagem de água e sistemas irrigatórios, bem como fomentar a produção agrícola de modo sustentável e com segurança jurídica aos agricultores gaúchos”, explica Brito.

Sesquicentenário da imigração

O líder da bancada estadual do Progressistas, Guilherme Pasin, protocolou um projeto de lei que reconhece a marca de 150 anos da Imigração Italiana no RS, em 2025, como de relevante interesse cultural do Estado. O deputado anunciou a elaboração da medida nesta segunda-feira durante o Encontro da Comunidade Italiana do RS, em Porto Alegre, que destacou como um grande avanço na representatividade do povo descendente de italianos, que forma um terço da população gaúcha. “O reconhecimento legislativo vai contribuir para ampliar a capacidade de captação de recursos para as festividades e na divulgação desse momento histórico de interação entre as nossas comunidades ítalo-gaúchas”, destaca Pasin.

Sessão solene

A Assembleia gaúcha realiza nesta terça-feira, no Plenário 20 de Setembro, uma sessão solene em alusão à Revolução Farroupilha. Em função do caráter celebrativo da reunião, a Casa Legislativa não realizará votações em plenário. O encontro representará a última sessão deliberativa dos parlamentares gaúchos antes do primeiro turno das eleições municipais, frente ao acordo deliberado pelo Colégio de Líderes que suspendeu as sessões que ocorreriam de 18 de setembro a 3 de outubro.

Saúde no Litoral

O deputado Luciano Silveira (MDB) reuniu-se nesta segunda-feira com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, para dialogar sobre demandas da área no Litoral Norte. Após o encontro, o parlamentar celebrou nas redes sociais o anúncio da líder da pasta estadual sobre a reabertura de seis leitos de UTI do Hospital Tramandaí, totalizando 16 unidades do gênero. “Desse modo, uma das nossas mais antigas solicitações é contemplada, dando um passo mais importante para a melhora dos tratamentos de saúde do nosso Litoral Norte, diminuindo cada vez mais a necessidade dos deslocamentos”, destacou Luciano.

Medalha à ALAN

O Parlamento gaúcho concedeu na última semana a Medalha da 56ª Legislatura à Associação Liga de Amparo aos Necessitados. A honraria, articulada pelo deputado Kaká D’Ávila (PSDB), reconhece o trabalho da entidade na defesa de direitos sociais e na promoção da cultura e da arte na Capital. “Reconhecer o trabalho da Associação Liga de Amparo aos Necessitados é valorizar décadas de dedicação à promoção da justiça social, da cultura e do cuidado com a comunidade. A ALAN é um exemplo de compromisso com Porto Alegre e com aqueles que mais precisam”, pontuou Kaká.

2024-09-17