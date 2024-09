Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 18 de setembro de 2024

Revogação solicitada

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, Sofia Cavedon (PT), defendeu nesta terça-feira o cancelamento do edital para eleição de novos diretores das escolas públicas gaúchas, destinado ao triênio 2025-2027. A parlamentar destaca que o texto tem preocupado as atuais lideranças das instituições de ensino, frente à previsão de uma prova seletiva obrigatória e um prazo exíguo no processo, além da falta de transparência e dificuldade de acesso ao curso preparatório para o cargo. Durante a reunião do colegiado, Sofia entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação, solicitando, em nome dos mais de 150 diretores que acompanharam o encontro, a revogação do edital.

Esforço coletivo

Em discurso nesta terça-feira durante a Sessão Solene em homenagem ao aniversário da Revolução Farroupilha, o deputado Professor Bonatto (PSDB) reforçou a necessidade de mobilização do RS pela extinção da dívida com a União. O líder da bancada estadual do PSDB defende que os gaúchos avancem, impulsionados pelo espírito farroupilha, em um esforço coletivo para eliminar o débito, o qual afirma que já foi pago diversas vezes, mas que ainda impede o desenvolvimento do Estado. “Que [o 20 de Setembro] seja um chamado. Um chamado para reconstruirmos o Rio Grande, com o mesmo espírito de bravura, honra e amor que sempre guiou nosso povo”, pontuou Bonatto.

Agosto Lilás

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia gaúcha validou o projeto de lei que busca oficializar no RS o “Agosto Lilás”, mês dedicado à realização de ações concentradas de conscientização e combate à violência contra a mulher. De autoria do deputado Neri, o Carteiro (PSDB), o texto propõe uma série de mobilizações do Poder Público e de diferentes setores da sociedade ao longo do mês em questão, de modo a esclarecer os direitos das mulheres e reforçar a importância da denúncia em casos de violência de gênero. Com aval do colegiado, o texto segue tramitando na comissão de mérito antes de ser encaminhado para sanção do Executivo estadual.

South Summit Periferia

Avançou também na CCJ do Parlamento estadual a proposta legislativa do deputado Kaká D’Ávila (PSDB) que visa a criação da “South Summit da Periferia”. A medida propõe a elaboração de um evento anual pelo governo gaúcho, no mês de outubro, focado em inovação, conexões de negócios e empreendedorismo nas comunidades periféricas do RS. O parlamentar sugere a iniciativa como uma ferramenta de transformação social, ao proporcionar um ambiente favorável para o surgimento de novos empreendedores e microempresas nas regiões mais vulneráveis.

Fumaça na apicultura

O deputado Sergio Peres (Republicanos) protocolou um documento junto à Secretaria Estadual da Agricultura na última semana solicitando informações sobre a situação das abelhas e da produção de mel nos municípios gaúchos, desde a chegada da fumaça oriunda das queimadas em outros estados brasileiros no RS. O parlamentar destacou sua preocupação com as condições para a polinização realizada pelos animais e demandou providências para evitar a mortandade e a desorientação das abelhas-sem-ferrão. “A situação se agrava porque o setor ainda está fragilizado em função dos danos decorrentes dos eventos climáticos nos nossos municípios. Esse era para ser um momento de recuperação, e não de um novo desafio para os produtores”, avalia Sergio.

