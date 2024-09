Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 30 de setembro de 2024

A exposição “Histórias da Azenha, uma Viagem no Passado com Olhar para o Futuro” fica aberta ao público até o dia 04 de outubro. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Histórias da Azenha

O Espaço Deputado Carlos Santos, na Assembleia gaúcha, recebe a partir dessa segunda-feira a exposição “Histórias da Azenha, uma Viagem no Passado com Olhar para o Futuro”, articulada pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), junto à Associação de Moradores e Comerciantes do Bairro Azenha, em Porto Alegre. Dividida em dez painéis, a mostra apresenta um pouco das origens, da importância cultural, da arquitetura, do comércio e das transformações da região, que tem suas origens ligadas à colonização açoriana e ao desenvolvimento econômico da capital gaúcha no século XIX. “Trazer a história da Azenha para esse importante espaço da Assembleia é uma oportunidade que a gente tem de valorizar um bairro que se destaca pelo empreendedorismo”, afirma Lorenzoni.

Reação artificial

O deputado Guilherme Pasin (PP) afirma estar “muito preocupado” com o contexto de pós-desastre climático no RS. Para o parlamentar, o Estado vive um momento de reação “artificial” na economia, a partir dos recursos injetados no processo de reconstrução das cidades afetadas pelas enchentes de maio. Pasin acredita que os gaúchos devem enfrentar, em um momento posterior, desafios significativos que não foram encarados com a velocidade necessária, como a retomada da infraestrutura de ligação entre as regiões do território estadual. “Nós precisamos, como poder público, independente de esfera legislativa ou executiva, sermos melhores”, defende o deputado.

Articulação proveitosa

O presidente da Frente Parlamentar em Apoio à Implantação do Porto Meridional da Assembleia gaúcha, Professor Issur Koch (PP), celebrou nas redes sociais o anúncio do governo federal sobre a previsão de assinatura do contrato de construção do Porto de Arroio do Sal para o mês de outubro. À frente do colegiado desde 2019, o deputado vinha articulando desde então apoio político junto a lideranças estaduais e federais para a implementação da obra no Litoral Norte do Estado. “Ler essa notícia me alegra muito, pois nosso trabalho deu resultado. Tenho certeza que esse novo porto mudará a história e marcará para sempre o desenvolvimento do litoral, com reflexos para todo o Estado”, destacou Koch.

Indústria de defesa

Considerando fatores propícios para a consolidação do setor de defesa no RS, o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou no Parlamento gaúcho um projeto de lei que institui o Programa de Incentivo à Indústria de Defesa no Estado. A proposta legislativa visa avançar com a promoção do desenvolvimento sustentável e estratégico na produção de bens de uso militar e civil, contribuindo para a geração de emprego, renda e tecnologia, em meio a um cenário de forte polo industrial, de instituições de ensino de ponta e da proximidade com as Forças Armadas no território gaúcho. “Aproveitar esse momento de expansão do mercado global é uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento econômico gaúcho com a exportação de produtos e serviços do setor de defesa, ao mesmo tempo em que atende às demandas nacionais do poder público com a modernização de sistemas e equipamentos para a garantia de mais segurança no dia a dia da população”, defende Victorino.

Entrega na Serra

O deputado estadual Elton Weber (PSB) acompanhou na última semana o correligionário e deputado federal Heitor Schuch (RS) na entrega de uma nova retroescavadeira para a cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Solicitada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais local e pelos vereadores do partido dos parlamentares no município, a máquina deve auxiliar na reconstrução dos meios urbano e rural da Capital Nacional do Cooperativismo. “O deputado Heitor Schuch é o deputado que mais coloca recursos em Nova Petrópolis através de emendas, projetos, de todas as formas. Obrigado mais uma vez”, pontuou Weber, nas redes sociais.

*brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

