Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 1 de outubro de 2024

Deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) celebrou o início da operação das primeiras câmeras corporais instaladas nos uniformes da Brigada Militar. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Câmeras corporais

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) celebrou nas redes sociais o início da operação das primeiras câmeras corporais instaladas nos uniformes da Brigada Militar do RS, em Porto Alegre. Apesar de considerar a adesão aos equipamentos um avanço, a parlamentar acendeu um alerta quanto à possibilidade de alternância nas gravações dos mecanismos. No modelo a ser implementado no RS, os policiais poderão intercalar entre gravação de rotina e intencional, as quais possuem qualidade de imagem e áudio diferentes. Para Bruna, “esse não pode ser um pretexto para ocultar informações de operações e precisa ser cuidadosamente usado”.

Troféu Abelheiro

Criador da Comissão Especial da Apicultura e Meliponicultura na Assembleia gaúcha, o deputado Sergio Peres (Republicanos) recebeu na última semana, em Não-Me-Toque, o “Troféu Abelheiro”, promovido pelo Grupo Ceres de Comunicação. Concedida a personalidades públicas e entidades dedicadas ao setor que trouxeram contribuições significativas para a preservação das abelhas e para o fortalecimento da agricultura sustentável, a honraria integrou a programação do 1⁰ Simpósio Nacional da Meliponicultura Zootécnica. “Não se trabalha para receber prêmios. Mas com certeza esse reconhecimento público traz alegria e motivação para seguir nessa caminhada que não foi construída sozinho”, destacou Sergio.

Plantio de árvores

O deputado Adão Pretto Filho (PT) coordenou nesta segunda-feira uma ação de plantio de árvores junto ao grupo Mulheres da Terra, do assentamento do MST Filhos de Sepé, no Parque Saint Hillaire, em Viamão. O parlamentar afirma que a atividade surge “em resposta direta ao desmatamento promovido pela atual gestão de Viamão, em parceria com o governo do RS, que tem gerado revolta entre ambientalistas e moradores da região”. Para Pretto, o movimento representa, além de uma alternativa de restauração parcial da vegetação destruída, uma forma de chamar a atenção para a importância de se proteger o patrimônio ambiental do parque, um dos maiores da Região Metropolitana.

IPE em pauta

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), deu continuidade nesta segunda-feira à mediação de reuniões individualizadas entre IPE Saúde, hospitais, Fehosul e Federação RS. Dirigentes do Hospital Ernesto Dornelles, que atende 74% de seus pacientes através do Instituto, apresentaram no encontro um estudo sobre a situação atual e uma proposta para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro em relação aos atendimentos da entidade. A reunião marca a sétima participação direta do Legislativo gaúcho na discussão do tema, o qual conta com a atenção do chefe do Parlamento estadual desde o final de julho, quando começaram as conversações.

Medicina do trabalho

O deputado Airton Artus (PDT) viajou a Belo Horizonte (MG) nesta semana para participar do 21° Congresso Nacional da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, realizado entre 30 de setembro e 2 de outubro. O evento promove uma série de discussões sobre temáticas relacionadas ao segmento médico, com destaque para as doenças ocupacionais, questões previdenciárias e pontos relativos ao Ministério do Trabalho, entre outras questões. “O tema é atual e de extrema importância, focando num estudo mais profundo na área da ergonomia, que, uma vez sendo bem abordado, um laudo ergonômico pode prevenir muitas doenças do trabalho e muitos acidentes”, afirma Airton.

