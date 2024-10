Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 22 de outubro de 2024

Acompanhando lideranças do Alto Uruguai, a deputada Delegada Nadine participou de reunião com o governador Eduardo Leite para tratar sobre demandas da região. (Foto: Reprodução/Instagram)

Alto Uruguai em debate

Acompanhando lideranças do Alto Uruguai, a deputada Delegada Nadine (PSDB) participou nesta segunda-feira de uma reunião com o governador Eduardo Leite para tratar sobre demandas da região. Entre as questões abordadas, teve destaque a concessão e duplicação da ERS-135, solicitada pelas lideranças locais sob o argumento de avanços e desenvolvimento para a região, além de maior segurança para os condutores que transitam na via. Articulado pela parlamentar, o encontro tratou ainda sobre a necessidade de acesso asfáltico na ERS-477, de Centenário a Carlos Gomes, e a falta de servidores no Instituto Geral de Perícias de Erechim.

Luto no RS

Em nota oficial publicada nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do RS manifestou profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido no domingo, na BR-376, em Guaratuba (PR), que vitimou nove pessoas, incluindo sete atletas do projeto “Remar para o Futuro”, de Pelotas. Nas redes sociais, diferentes parlamentares do Legislativo gaúcho também manifestaram solidariedade aos familiares enlutados, destacando a comoção geral do Estado frente ao ocorrido.

Restauração paralisada

A deputada Adriana Lara (PL) reuniu-se nesta segunda-feira junto ao Procurador-Geral Adjunto do Estado para Assuntos Jurídicos, Dr. Thiago Josué Ben, para dialogar sobre a situação da Escola Carlos Alberto Ribas, de Jaguarão (RS). Acompanhada da procuradora do município, Silvia Gonzales, a parlamentar solicitou celeridade do Estado para a retomada de obras na instituição de ensino, que permanece interditada e com processo de restauração paralisado. “Nós sabemos que é um processo burocrático, mas precisamos vencer essa burocracia para que essa reforma e esse restauro se coloquem em prática o mais rápido possível”, pontuou Lara.

Educação rural

Em visita à Associação Casa Familiar Rural Filhos da Terra, em Campinas das Missões (RS), na última semana, o deputado Elton Weber (PSB) se comprometeu em auxiliar na busca de recursos para o atendimento da crescente demanda por vagas na instituição. O parlamentar destacou que a entidade capacita atualmente 75 jovens de 12 municípios em cursos com duração de três anos, os quais mesclam a experiência na propriedade rural e no ambiente escolar. “Será importante verba para a ampliação das estruturas, especialmente dormitórios, salas de aula e cozinha. Juntos, vamos trabalhar para que isso possa se concretizar. A continuidade da produção de alimentos depende da nossa juventude rural”, afirmou Weber.

Ampliação de abastecimento

O deputado estadual Airton Lima (Podemos) oficiou a Concessionária AEGEA solicitando a ampliação e prolongamento da rede de abastecimento de água na Rua João Pedro Prussiano, localizada no Loteamento Tatsch, em Cachoeira do Sul (RS). O requerimento atende a um abaixo-assinado organizado pela comunidade local, que aponta a insuficiência da rede atual como um problema recorrente para os moradores da região, os quais pedem pelo fornecimento adequado de água potável. Lima solicitou uma rápida intervenção da concessionária para atender à demanda, a partir da análise e providências necessárias, destacando que a comunidade aguarda um posicionamento positivo e ágil da empresa.

