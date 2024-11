Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

PL do deputado Gerson Burmann (PDT) determina a criação de uma Central de Acolhimento para os motoristas de veículos da saúde que transportam pacientes do interior até Porto Alegre. (Foto: PDT/Divulgação)

Acolhimento de motoristas

Está em discussão no Parlamento estadual um projeto de lei do deputado Gerson Burmann (PDT) que determina a criação de uma Central de Acolhimento para os motoristas de veículos da saúde que transportam pacientes do interior do Estado para atendimentos médicos em Porto Alegre. O parlamentar relata que, andando pelas ruas da Capital, se nota que profissionais de diversas prefeituras aguardam por horas o momento de buscar pacientes, sem um local adequado para estacionar e descansar. Burmann sugere que o Executivo estadual forneça um espaço que disponibilize área para estacionamento e alimentação, estrutura básica para higiene e outros serviços. “A Central será um reconhecimento e um apoio a esses trabalhadores que desempenham um papel fundamental na saúde dos gaúchos”, pontua o deputado.

Fluxo na fronteira

O líder do Executivo na Assembleia gaúcha, Frederico Antunes (PP), reuniu-se nesta segunda-feira com o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini, e o superintendente da PRF, Fabrício Bianchi, para dialogar sobre melhorias no fluxo de veículos na região da ponte que conecta Uruguaiana, no Brasil, a Paso de Los Libres, na Argentina. Ao lado de representantes do município gaúcho, o deputado solicitou atenção especial para a liberação da entrada da Rua Vasco Alves, visando otimizar a circulação de veículos na área e facilitar o acesso na travessia fronteiriça. Em resposta à solicitação, a PRF se comprometeu a analisar a demanda e adiantou que já está avaliando alternativas para reforçar o fluxo de imigração na fronteira, incluindo o aumento no efetivo para atender ao crescimento do movimento turístico na temporada de verão.

Benefícios em debate

A Comissão Especial da Assembleia Legislativa para Tratar dos Benefícios Fiscais Concedidos no RS promoveu uma série de reuniões nesta segunda-feira para avaliar os efeitos da concessão de incentivos do gênero aos municípios gaúchos. Lideranças empresariais de diferentes setores apresentaram sugestões para a construção do relatório do colegiado, que, após votado, será encaminhado para o Executivo estadual. Questões como o papel dos benefícios na atração e retenção de empresas, assim como a necessidade de revisão do Fator de Ajuste e Fruição, foram apresentadas à comissão, que deve votar o documento final no próximo dia 13.

Homenagem às cozinhas

O deputado Adão Pretto Filho (PT) ocupará o Grande Expediente da Assembleia gaúcha nesta quarta-feira para homenagear as cozinhas comunitárias e solidárias que atuaram durante a catástrofe climática que atingiu o RS em maio. O parlamentar destaca que os espaços, formados por voluntários, movimentos sociais e organizações de base, desempenharam um papel crucial ao garantir alimentação e suporte a milhares de famílias impactadas pelas fortes chuvas, e afirma que a homenagem visa demonstrar a gratidão do Parlamento para com os envolvidos. “Essas cozinhas representaram a solidariedade gaúcha em sua forma mais genuína, oferecendo acolhimento e comida quente para quem mais precisava, em um dos momentos mais difíceis da nossa história”, pontua Pretto.

Contribuição reconhecida

A Assembleia gaúcha entregou nesta segunda-feira a Medalha da 56ª Legislatura ao chefe de guarnição e responsável pelo setor de logística no 1º Pelotão, 2ª Companhia e 13º Batalhão de Bombeiro Militar de São Borja, 1º Sargento Diego Quoos da Silva. O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), proponente da homenagem, destacou a atuação do agente em julho de 2023, quando participou de missão humanitária que apoiou o combate a incêndios florestais no Canadá, assim como nas enchentes de maio deste ano no RS, onde atuou na Força de Resposta Rápida do 13º BBM. “A medalha que entregamos ao Sargento Diego é uma homenagem a quem teve tanto compromisso com a proteção da vida humana e contribuiu para mitigar os efeitos devastadores do desastre natural que tivemos”, afirma Lorenzoni.

