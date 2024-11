Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 8 de novembro de 2024

Requerimento para Eduardo Leite se licenciar do cargo por alguns dias foi aprovado. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Agendas no exterior

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira o requerimento do Executivo estadual em que o governador Eduardo Leite solicita afastamento do Brasil de 9 a 27 de novembro. Entre os dias 9 e 15 deste mês, o líder gaúcho participará de uma formação internacional sobre pautas de segurança pública em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Na sequência, entre 16 e 27, Leite vai liderar uma missão gaúcha com agendas na China e no Japão, com foco principal em parcerias econômicas.

Valorização dos professores

A Comissão de Educação da Assembleia gaúcha promove neste sábado uma audiência pública para debater a valorização da carreira do magistério e a necessidade de efetivação do pagamento do piso nacional aos professores municipais do RS. Articulado pela presidente do colegiado, deputada Sofia Cavedon (PT), o encontro contará com a participação de integrantes do Movimento Pela Valorização dos Professores Municipais Gaúchos, além da presença da deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que está entre os articuladores do encontro.

Avanço da LOA

Validado pela Comissão de Finanças da Assembleia gaúcha nesta quinta-feira, o projeto da lei orçamentária anual do RS para 2025 deve ser votado no plenário do Legislativo na próxima semana. Com estrutura singular em relação às versões de anos anteriores, a proposta deste ano conta com pontos específicos relacionados à calamidade que atingiu o RS em maio e à suspensão do pagamento das parcelas da dívida do Estado pelo governo federal, com previsão de uso desses recursos para a recuperação do território gaúcho. Após ser aprovado pelos deputados estaduais, o texto deve ser enviado para sanção do governador Eduardo Leite até o dia 30 de novembro.

Demandas da Fronteira

Os deputados Eduardo Loureiro (PDT) e Frederico Antunes (PP) entregaram nesta quinta-feira ao secretário-adjunto da Casa Civil do RS, Gustavo Paim, um conjunto de demandas relacionadas a sete secretarias estaduais que serão debatidas no 10º Fórum de Desenvolvimento da Região Missões e Fronteira-Oeste. Organizado por entidades empresariais das regiões, em parceria com frentes parlamentares presididas pelos deputados, o evento reunirá associações empresariais e prefeitos de 38 municípios no dia 9 de dezembro, na Assembleia Legislativa, para o alinhamento e discussão de pautas dos segmentos do território gaúcho.

Pautas municipais

Cumprindo agendas em Brasília, o deputado Vilmar Zanchin (MDB) participou nesta quinta-feira de uma reunião com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica para dialogar sobre demandas relacionadas ao abastecimento de energia em municípios gaúchos. Na quarta-feira, o parlamentar esteve presente no Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, na capital federal, destinado a orientar os prefeitos eleitos de diferentes regiões do país sobre questões técnicas relacionadas às principais áreas da gestão pública.

