11 de novembro de 2024

Cada Gota Conta

A Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha recebe nesta segunda-feira o quarto encontro regional do movimento “RS Sustentável: Cada Gota Conta”, articulado pelo presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP). Com foco em pautas sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, a reunião contará com um painel único destinado à discussão do enfrentamento e preparação para períodos de estiagem, assim como à viabilização de um ambiente de produção sustentável e de segurança jurídica ao produtor rural do RS.

Energia em pauta

A Comissão Especial para tratar dos serviços de Energia Elétrica no RS do Legislativo gaúcho vai a Pelotas nesta segunda-feira para dar continuidade à série de audiências públicas que vem realizando nas diferentes regiões do Estado para tratar da temática. Presidido pelo deputado Edivilson Brum (MDB), o colegiado se reunirá na Câmara de Vereadores do município da Região Sul para analisar a atuação das empresas CEEE Equatorial e RGE na solução dos problemas de fornecimento e restabelecimento dos seus serviços após o temporal ocorrido no mês de janeiro de 2024, no RS.

Semana da Consciência Negra

A Assembleia gaúcha inicia nesta terça-feira a programação da Semana da Consciência Negra da ALRS 2024, integrada por uma série de espaços e atividades destinados à reflexão sobre o tema da negritude e dos impactos do racismo no cotidiano social. Estendida até o próximo dia 22, a mobilização contará com audiências públicas, homenagens e um festival cultural, além de uma feira de afroempreendedores que estará em atividade ao longo de todo período na entrada do Palácio Farroupilha. “O evento tem o papel de convocar a sociedade para debater o tema do racismo, mas também de reunir a população negra para celebrar conquistas e, acima de tudo nossas vidas, nossa consciência sobre o que é ser negro e a realização, pela primeira vez na história, de um feriado nacional em prol do nosso povo”, destaca o deputado Matheus Gomes (PSOL) que preside a comissão de organização.

Sessão de autógrafos

A Comissão de Educação do Parlamento estadual promove nesta segunda-feira o lançamento do livro “Boas Práticas Pedagógicas das Escolas Públicas do RS”, na Feira do Livro de Porto Alegre. A apresentação contará com uma sessão de autógrafos coletiva e reunirá professores, estudantes e representantes de escolas do RS envolvidos na elaboração do material. “A obra é uma coletânea de relatos de 79 escolas municipais e estaduais que desenvolveram projetos pedagógicos inovadores em quatro áreas essenciais: meio ambiente e sustentabilidade, leitura e escrita, valorização de meninas e mulheres e combate à violência, além de pesquisa e tecnologia”, explica a presidente do colegiado, deputada Sofia Cavedon (PT).

Referência hoteleira

O deputado Elton Weber (PSB) conduzirá nesta segunda-feira, na Assembleia gaúcha, uma homenagem aos 60 anos de atividade do Hotel Petrópolis. Considerado referência no ramo hoteleiro de Nova Petrópolis, o estabelecimento foi fundado em 1964 e se consolidou como impulsionador do turismo local, apoiando iniciativas como o Festival Internacional do Folclore e eventos turísticos próximos à cidade da Serra Gaúcha. “O reconhecimento do nosso parlamento é pouco para esta empresa familiar que é modelo de empreendedorismo, geradora de emprego e renda para nossas comunidades, com uma linda história que merece ser valorizada. Uma história de desafios para acompanhar as tendências e continuar crescendo com identidade”, destaca Weber.

