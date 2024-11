Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 15 de novembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Hacker preso

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira um hacker suspeito de proferir ameaças, ataques racistas e discurso de ódio contra a deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB). Detido em Jundiaí, no estado de São Paulo, o homem vinha sendo investigado pela PF há cerca de cinco anos, pela suposta autoria de ameaças contra outras figuras políticas e jurídicas de diferentes regiões do Brasil. Em outubro deste ano, o homem teria encaminhado uma mensagem ao e-mail institucional de Bruna, com uma série de ofensas e insultos misóginos e racistas, além de ameaças de morte e estupro contra a parlamentar e sua filha. “Nosso desafio é seguir na luta para que o Estado brasileiro entenda que, quando uma parlamentar é ameaçada, a democracia e o próprio Estado Democrático de Direito são ameaçados. Enfrentar esse ódio precisa estar na ordem do dia!”, comentou Bruna.

Agendas na Ásia

O deputado Issur Koch (PP) está acompanhando a Missão Oficial do governo gaúcho para o Japão e a China, realizada entre 14 e 28 de novembro. O parlamentar deve participar de uma série de reuniões com diferentes empresas asiáticas, e pretende, além de prospectar negócios para o Estado, integrar agendas relacionadas ao conhecimento de melhores práticas para o enfrentamento de catástrofes climáticas. “O Japão, em virtude de ter enfrentado diversas tragédias ambientais ao longo de sua história, tem uma expertise reconhecida mundialmente na área, com destaque para o Instituto Nacional de Pesquisa para Ciências da Terra e Prevenção a Desastres Naturais”, pontua Issur.

Benefícios para PCDs

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado na Assembleia gaúcha aprovou nesta quinta-feira dois pareceres referentes a projetos voltados à garantia de novos benefícios para pessoas com deficiência. O primeiro texto, relatado pela deputada Delegada Nadine (PSDB), assegura o acesso da pessoa surda a informações e serviços em órgãos públicos e eventos oficiais. Já o segundo, de relatoria do deputado Leonel Radde (PT), valida o uso da carteira de identidade como meio de prova para atestar deficiência física, mental, intelectual, auditiva e visual, além do Transtorno do Espectro Autista.

Incremento em segurança

O deputado Rafael Braga (MDB) reuniu-se nesta semana com o secretário-adjunto estadual de Segurança Pública, Mário Ikêda, para dialogar sobre estratégias e ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública no Estado. Acompanhado de lideranças do município de Panambi, o parlamentar tratou de questões relacionadas à integração das forças de segurança, a ampliação de investimentos em tecnologia e inteligência policial, além do investimento em novas viaturas e no aumento do efetivo policial. Na ocasião, Braga entregou ao representante do Executivo gaúcho um ofício solicitando a ampliação do número de agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar na cidade do Noroeste gaúcho.

Desativação penitenciária

Servidores do Presídio Estadual de Jaguarão e representantes da comunidade local procuraram o mandato da deputada Luciana Genro (PSOL) para solicitar apoio na cobrança ao governo gaúcho sobre a falta de transparência em meio à iminente desativação da unidade penitenciária. A parlamentar oficiou a Secretaria Estadual de Segurança Pública questionando se há confirmação da possível descontinuação do presídio e sua justificativa oficial, assim como sobre a existência de um planejamento para a realocação dos servidores e transferência dos detentos. Luciana relata que o próprio Ministério Público declarou surpresa sobre o possível processo, o que, segundo a deputada, indica que a decisão foi tomada sem consulta aos trabalhadores, familiares dos detentos ou órgãos de justiça.

