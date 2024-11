Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 20 de novembro de 2024

O deputado Issur Koch (Progressistas), aproveitou a visita à sede da Toyota, em Tóquio, para apresentar as potencialidades do Porto em Arroio do Sal. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Potencialidades do porto

Acompanhando a comitiva gaúcha em missão oficial no Japão, o presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Porto Meridional, deputado Issur Koch (Progressistas), aproveitou a visita à sede da Toyota, em Tóquio, nessa terça-feira, para apresentar as potencialidades do Porto em Arroio do Sal. O parlamentar entregou cartilhas do porto nas línguas inglesa e japonesa a lideranças da empresa, de modo que os executivos pudessem conhecer mais sobre o projeto de logística e suas perspectivas. “A reunião tratou da ampliação da presença da Toyota no Estado e a demonstração da empresa em explorar tecnologias sustentáveis no setor automotivo”, relatou Issur.

Parque negligenciado

A Assembleia gaúcha promoverá nesta quinta-feira uma audiência pública para tratar da situação do Parque Saint’Hilaire, em Viamão. O deputado Adão Pretto Filho (PT), articulador da discussão, propôs o debate para abordar denúncias de negligências ambientais e sociais no local, como o corte ilegal de árvores nativas, destruição de nascentes e falta de manutenção das barragens. Pretto relata que a reunião surge a partir de crescentes solicitações da comunidade local e de entidades sobre os impactos das ações de manejo no espaço ambiental. “Não podemos permitir que o corte abusivo de árvores seja normalizado, sem ao menos debater o impacto dessas ações. Não há diálogo, simplesmente estamos vendo máquinas cortando árvores, sem as devidas explicações e esclarecimentos”, destaca o parlamentar.

Cavalgada reconhecida

O plenário da Assembleia gaúcha aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o projeto de lei do deputado Marcus Vinícius (Progressistas) que declara a Cavalgada do Mar como de relevante interesse artístico e cultural para o Estado. O parlamentar destaca que a medida visa reforçar o evento como um dos maiores patrimônios culturais gaúchos, destacando sua importância histórica, social e econômica. Realizada anualmente desde 1984, a ação é considerada uma das maiores do mundo, reunindo milhares de cavaleiros e amazonas em um trajeto que percorre o litoral norte gaúcho. “A Cavalgada do Mar é uma celebração viva da nossa identidade. Este reconhecimento reafirma o compromisso de preservar e valorizar nossas tradições para as próximas gerações. É um evento que une cultura, história e turismo, movimentando o estado em diversos aspectos”, destaca Marcus.

Urgência rodoviária

A deputada Silvana Covatti (PP) oficiou a Secretaria Estadual de Transportes nesta semana solicitando urgência na necessidade de obras de melhoria da RS-153, com destaque para o trecho entre os municípios de Soledade e Vera Cruz. Atendendo a uma solicitação recebida via WhatsApp em seu gabinete, a parlamentar demandou atenção do Estado à obra, que totaliza 117 km, a qual considera vital para o acesso entre as cidades. “A precariedade das condições atuais da via, que está intrafegável devido ao grande número de buracos, faz com que o nosso pedido seja de grande urgência. Sabemos que é uma região populosa e fortemente econômica, então dar as condições para trafegar em segurança é primordial”, destaca Covatti.

Saúde mental

A deputada Luciana Genro destinará, como parte do Orçamento do RS para 2025, uma emenda parlamentar de R$100 mil para a saúde mental em Cachoeirinha. O montante será encaminhado ao Caps Álcool e Drogas do município, para a compra de materiais destinados a oficinas, material informativo, material de consumo, além da melhoria dos utensílios de cozinha, compra de camisetas de identificação para os servidores e prestação de diferentes serviços. “Achamos que seria interessante ajudar eles a se estruturarem para atender melhor a população, já que há muitas pessoas com problemas de dependência química e alcoolismo na cidade e eles têm pouca visibilidade pelo poder público”, aponta a deputada.

2024-11-20