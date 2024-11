Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 25 de novembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Cânhamo industrial

O Parlamento gaúcho instala nesta quinta-feira, na Sala da Presidência, a Frente Parlamentar para Tratar da Sustentabilidade do Cânhamo Industrial. O proponente e presidente do colegiado, deputado Edivilson Brum (MDB), defende a ampliação do debate sobre o tema frente ao potencial do cânhamo para diferentes setores, desde a fabricação de papel, cordas e alimentos, até a produção de óleos, resinas, cervejas e combustíveis. Acompanhado por outros 18 parlamentares, o colegiado deve abordar também as potencialidades do material para o setor têxtil, farmacêutico e de cosméticos no RS.

Cada Gota Conta

A Presidência da Assembleia gaúcha promove nesta sexta-feira, em Canguçu, o 5° encontro do movimento RS Sustentável – Cada Gota Conta: Reservação de Água, Irrigação e Piscicultura. Conduzida pelo chefe da Casa, Adolfo Brito (PP), a reunião contará com um painel único, destinado ao debate sobre o enfrentamento e preparação para os períodos de estiagem no Estado. Integrado por quatro painelistas, o evento abordará também o fomento de propostas para que o RS possa ter um ambiente de produção sustentável e de segurança jurídica ao produtor rural.

Viagem ao Uruguai

O deputado Matheus Gomes (PSOL) viajou nesse sábado ao Uruguai, onde segue acompanhando as eleições presidenciais locais, a convite da coalizão “Frente Ampla”. Aproveitando a viagem ao país vizinho, o parlamentar reuniu-se com a coordenadoria da Secretaria de Meio Ambiente de Montevideo, capital uruguaia, com quem dialogou sobre o programa “Cidade Verde”, destinado à melhoria da sustentabilidade urbana por meio de ações ambientais significativas. Integrando a agenda relacionada ao pleito eleitoral, Matheus reuniu-se com o presidente da Frente Ampla, Fernando Pereira, além de visitar um Comitê de Base do grupo. “Eleger Yamandú Orsi e a Frente Ampla é fundamental para barrar a extrema-direita e fortalecer um projeto de integração na América do Sul”, defende o deputado.

Parlamento da Serra

Avançou na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado Eduardo Loureiro (PDT) que reconhece o Parlamento Regional da Serra Gaúcha como entidade oficial da região. A associação civil congrega as Câmaras Municipais e os vereadores de 21 municípios serranos para a promoção de debates e busca de soluções conjuntas para problemas regionais. O deputado Carlos Búrigo (MDB), apoiador da medida, destaca o papel do grupo na articulação de recursos junto ao governo federal para as necessidades locais e afirma que seu reconhecimento é “meritório”, frente à importância que representa para avanços na região.

Incentivo tributário

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coureiro Calçadista, deputado Joel Wilhelm (PP), reuniu-se na última semana junto ao Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas para detalhar as mudanças da Secretaria da Fazenda que tratam da redução do ICMS para o setor no RS. Acompanhado do consultor Valmor Biason, o parlamentar explicou prazos e condições relacionadas ao benefício, que diminui o tributo de 12% para 3%, já a partir de janeiro do próximo ano, às empresas que o requererem até o final de dezembro. “Acreditamos que a pacificação do tema e as respostas da Secretaria da Fazenda às consultas efetuadas garantem uma maior tranquilidade às empresas, que geram emprego e renda. Finalmente elas terão acesso a um incentivo aos moldes oferecidos pelos outros estados”, pontua Joel.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

