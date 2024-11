Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 30 de novembro de 2024

A deputada Silvana Covatti (PP) protocolou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que institui no RS o Programa de Inclusão Digital para Idosos. (Foto: Freepik)

Idosos no digital

A deputada Silvana Covatti (PP) protocolou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que institui no RS o Programa de Inclusão Digital para Idosos. Aguardando tramitação na Casa, a proposta visa facilitar e viabilizar o acesso da terceira idade às ferramentas essenciais para as tarefas do dia a dia, promovendo a capacitação digital desta população, com foco na integração social e na melhoria da qualidade de vida. Silvana afirma que, apesar de trazer facilidades, os avanços tecnológicos têm deixado esta faixa etária “um pouco de lado”, dificultando sua autonomia em meio à sociedade digital. “Pedir um carro por aplicativo, fazer uma chamada de vídeo com os filhos e netos que moram distantes, entre outras coisas”, detalha a parlamentar.

NFE para pescadores

Presente nesta semana no Fórum da Lagoa dos Patos, realizado em Pelotas, o deputado Zé Nunes (PT) abordou a necessidade de atenção especial às colônias de pescadores no RS, especialmente em relação à emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Pesqueiro na Assembleia gaúcha, o petista relatou que muitos pescadores, devido à falta de acesso à tecnologia e à capacitação, enfrentam dificuldades na gestão do serviço, que considera crucial para assegurar a regularização fiscal, a transparência nas negociações e a redução da informalidade. Frente à demanda, Nunes anunciou que está articulando junto ao Executivo estadual o encaminhamento de recursos para viabilizar cursos de formação para a categoria. “Nosso objetivo é promover a inclusão digital e fiscal, fortalecendo a cadeia produtiva pesqueira e gerando benefícios econômicos e sociais para toda a comunidade”, pontua o parlamentar.

Urgência rodoviária

O deputado Airton Lima (Podemos) acionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes solicitando providências urgentes para o trecho da BR-153 entre a Ponte Seca, próximo ao Bairro Promorar, e o Trevo do Comercial, no município de Cachoeira do Sul. O parlamentar aponta significativos problemas de drenagem e nivelamento no asfalto da via, que têm causado acúmulo de água na pista e contribuído para ocorrência de graves acidentes. Mencionando um recente caso em que um agricultor morreu no local após um episódio de aquaplanagem, Airton pediu ações imediatas do órgão federal, com foco especial em drenagem e nivelamento. “A tragédia evidencia a urgência de intervenções estruturais para evitar novas perdas e garantir a segurança dos motoristas e pedestres que utilizam a via diariamente”, afirma o deputado.

Energia em São Jerônimo

A deputada Adriana Lara (PL) acompanhou nesta quinta-feira uma comitiva do município de São Jerônimo em uma reunião com a Coordenação de Relações Institucionais da CEEE Equatorial para tratar das dificuldades no abastecimento de energia elétrica que têm afetado a cidade. Dando ênfase às necessidades da área rural do município no acesso ao serviço, a parlamentar reforçou junto à concessionária a importância de ações imediatas para melhorar o fornecimento e atender às demandas da população local.

Saúde masculina

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promoveu nesta semana, por iniciativa do deputado Kaká D’Ávila (PSDB), uma audiência pública para debater a prevenção ao câncer de próstata. Ao lado do correligionário Neri, o Carteiro (PSDB), o parlamentar defendeu a ampliação do acesso aos serviços especializados relacionados à saúde masculina, destacando a necessidade de abordar a questão de forma contínua, e não apenas no período do Novembro Azul. “O evento reforçou a importância de políticas permanentes de prevenção”, destacou Neri.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-11-30