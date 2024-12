Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 17 de dezembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Trabalhos finais

Faltando menos de uma semana para o início do recesso da Assembleia Legislativa, os deputados gaúchos devem concluir nesta terça-feira a apreciação do pacote de projetos enviado pelo Executivo estadual. Após a aprovação, na última semana, de 24 das propostas encaminhadas pelo governo Leite, ainda restam dez matérias para deliberação, as quais tramitam em regime de urgência. O Parlamento gaúcho pode votar também dois projetos de origem parlamentar, que não puderam ser analisados na sessão anterior por falta de quórum.

Tecnologia para resiliência

Presidente da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil da Assembleia, o deputado Capitão Martim (Republicanos) promoveu nesta segunda-feira o seminário “Tecnologias e Estratégias para Resiliência em Desastres: Da Pesquisa Acadêmica à Ação Comunitária”. Integrado por especialistas, acadêmicos, voluntários e pessoas diretamente afetadas pelas enchentes de maio, o evento abordou a busca de soluções inovadoras e inclusivas para enfrentar emergências, tratando de temas como o desenvolvimento de tecnologias de alerta para pessoas com deficiência, estratégias de proteção à saúde mental e o fortalecimento da resiliência das comunidades. “Proteção e Defesa Civil não devem ser uma política de governo, mas sim uma política de estado. Precisamos transformar a Defesa Civil em um grande maestro, capaz de coordenar esforços diversos e prever crises antes que elas se tornem tragédias”, defendeu Martim.

Câmeras corporais

A deputada Luciana Genro (PSOL) apresentou ao Parlamento gaúcho o relatório final da Subcomissão que acompanhou a instalação das câmeras corporais no RS. O documento, elaborado a partir de visitas técnicas e reuniões, contém recomendações para órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, relacionadas à implementação dos equipamentos junto às forças de segurança. Entre as medidas apresentadas, tem destaque a criação de um convênio entre os poderes, de modo a oferecer maior transparência e fluidez em todos os processos. “É importante que tenhamos um comitê permanente e que todos os poderes participem do controle e do planejamento desta política. A ideia é fazer isso a partir da Assembleia, por isso sugerimos que seja feito um esforço conjunto, e a aprovação de uma lei tem um papel fundamental”, defende Luciana.

Piscicultura e carcinicultura

Em viagem ao estado de Sergipe, o presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), visitou nesta segunda-feira a Fazenda Sibra, no município de Nossa Senhora do Socorro, que trabalha com viveiros de peixes e camarões. A agenda integra o intercâmbio articulado pelo parlamentar entre o estado nordestino e o RS para viabilizar o aumento na produção da Piscicultura e Carcinicultura no território gaúcho. “A propriedade conta com 23 viveiros e comercializa com empresas dos demais estados do Brasil. No caso dos camarões, após 90 dias nos tanques, em média a produção já pode ser encaminhada à venda”, relatou Brito.

RS contra a Fome

Representantes de diferentes órgãos gaúchos reuniram-se nesta segunda-feira na Sala da Presidência do Parlamento estadual para a assinatura do termo de cooperação entre a Assembleia e o Governo do Estado que efetua o repasse de R$20 milhões ao programa “Movimento Rio Grande Contra a Fome”. Elaborado pelo deputado Valdeci Oliveira (PT) e pelo secretário de Desenvolvimento Social do RS, Beto Fantinel, o documento assegura a aquisição de gêneros alimentícios para ações de combate à fome e promoção da segurança alimentar no Estado. O material encaminha a compra de itens de cooperativas e empreendedores da Agricultura Familiar, além de indicar a distribuição de refeições a partir de cozinhas solidárias e restaurantes populares.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2024-12-17