Por Flávio Ricco | 9 de setembro de 2020

Vanessa Giácomo é a preferida para viver Juma Marruá no remake de "Pantanal". Foto: João Cotta/Divulgação

Vanessa Giácomo é a preferida para nova Juma Marruá

Partiu desse cantinho a informação que a Globo tinha acertado a realização de “Pantanal”. Houve quem duvidasse, mas bastaram alguns dias e a notícia se confirmou.

O sucesso alcançado na Manchete justifica toda essa expectativa.

Já são muitas as especulações em torno de quem será a nova Juma Marruá, papel que Cristiana Oliveira desempenhou tão bem na montagem de 1990.

Vanessa Giácomo é, pode ter certeza, a grande aposta de agora. Data hoje, considerando as providências que estão sendo tomadas, não há possibilidade de qualquer outra escolha.

Uma atriz de grandes trabalhos. “Cabocla” foi a sua primeira novela na Globo, por acaso também de autoria de Benedito Ruy Barbosa, com quem fez outras, como “Sinhá Moça” e “Paraíso”, entre as principais.

E alguém por quem o Benedito tem enorme carinho e admiração.

Numa dessas, vai saber, até já falaram com ela.

TV Tudo

Pantanal na Globo

Outras duas informações importantes: “Pantanal” será exibida na faixa das 21h.

E a Globo, além repetir algumas locações da Manchete, também terá um “Pantanal” na sua cidade cenográfica, no Rio, com a fauna e flora necessárias.

Vai mal

O atual panorama indica que o plano da Disney é mesmo acabar com o Fox Sports.

Só uma questão de tempo. As medidas tomadas internamente não deixam qualquer dúvida quanto a isso.

Uma tristeza

Na segunda quinzena deste mês, em novo movimento desse processo de desmanche, o site do Fox Sports será desativado. Simplesmente deixará de existir.

Só o da ESPN será mantido.

E vem mais

A venda do prédio de três andares, na Barra, Rio de Janeiro, onde está instalado o Fox Sports, é a próxima providência da Disney.

E a informação é que já existe um comprador interessado.

Tá faltando

Tudo indica que a Conmebol vai mesmo fechar com o SBT para a “Libertadores”. Falta só assinar o contrato e depois disso montar uma equipe esportiva, além de tentar vender em tempo recorde todas as cotas de patrocínio.

Curioso é que ninguém fala da Sul-Americana. Ou de quem poderá ficar com ela.

Obrigação

Fontes que acompanham de perto toda essa questão de direitos esportivos revelam que, para este ano não, até porque o número de jogos será menor, mas no próximo o SBT terá que buscar no mercado cerca de R$ 250 milhões para honrar os compromissos da Libertadores.

Isso fora operações e considerando apenas a metade do que a Globo vinha pagando para a Conmebol. É dinheiro.

Novo dia

Em função da chegada de mais uma edição de “A Fazenda”, a Record precisou fazer alguns ajustes na sua programação.

Daí o motivo de o “Top Chef”, que entrava às quartas, agora ser exibido às sextas-feiras, imediatamente após o reality de confinamento.

Ginasta

Todos os núcleos de “Salve-se Quem Puder”, na Globo, já foram acionados e isso inclui o de Lívia Inhudes, a ginasta Tammy.

Segundo a atriz, a retomada exigiu protocolos rígidos de segurança, como testes semanais de Covid-19 e uso de máscaras nos ensaios. Lívia também é influenciada digital e seu Instagram tem quase 7 milhões de seguidores.

C´est fini

A Band marcou para o próximo dia 19, com exibição sempre aos sábados, após o “Jornal da Band”, a estreia da série “Bruce Lee: A lenda”. Serão 50 episódios. O papel do astro foi estrelado pelo ator chinês Danny Chan e as filmagens ocorreram na China, além de Estados Unidos, Itália e Tailândia.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

