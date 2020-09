Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 11 de setembro de 2020

Isis Valverde foi uma das protagonistas de "A Força do Querer". (Foto: Globo/Estevam Avellar)

Record reestreia “Amor Sem Igual” e retoma “Gênesis”

“Amor Sem Igual”, da Record, será a primeira novela a voltar ao ar, em relação a todas que foram paralisadas em março por causa da pandemia do novo coronavírus.

Em chamadas no ar, a Record confirma o retorno para o próximo dia 22, uma terça-feira. As gravações, inclusive, chegarão ao fim nesta semana, após uma retomada seguida de um rigoroso protocolo de cuidados, também divulgados por aqui.

Graças aos esforços da parceria Record-Casablanca, em um momento tão complicado devido à Covid-19, tudo correu muito bem.

Agora, como passo seguinte, as partes vão se preparar para retomar os trabalhos de “Gênesis”, tratada internamente como uma superprodução.

Nesses últimos dias, foram muitas as reuniões das equipes envolvidas.

E já foi confirmado que as gravações voltam na segunda quinzena de outubro, considerando as experiências e protocolos de segurança colocados em prática na novela “Amor Sem Igual”.

“Gênesis”, neste retorno, também já estará com todo o seu elenco escalado. É isso que vem sendo feito no momento.

Assim como também ficou acertado que a sua estreia será na segunda quinzena de janeiro.

TV Tudo

Objetivos traçados

Mesmo diante das tantas dificuldades que ainda são impostas, a direção da Record está conseguindo atender as metas estabelecidas.

A exemplo da dramaturgia, no entretenimento os trabalhos foram reativados, inclusive com os lançamentos do “Top Chef” e “Fazenda”, além de toda a atividade do jornalismo, que em plena pandemia estreou novos cenários e contratou Carolina Ferraz para o “Domingo Espetacular”. E o “Hoje em Dia” que nunca parou.

Ontem…

Esse mundo da TV sempre nos surpreende. Um mês e pouco atrás, o SBT desistiu de colocar o “Aqui Agora” no ar, porque custaria muito caro.

Algumas medidas internas, no decorrer desses últimos tempos, foram cortadas para baratear os custos de produção.

… E agora

Até com certa surpresa, foi fechado esse acordo com a “Libertadores”. Um investimento que também passa a exigir demais do seu departamento comercial.

Curioso como, em menos de 60 dias, as coisas mudaram tanto.

Tudo certo

A mudança de Ana Maria Braga, do Rio para São Paulo, segundo ela própria, já tem data estabelecida: 5 de outubro.

Assim como o seu programa será apresentado às 11h30, só com culinária, mais próximo da hora do almoço.

E essa também

Nos interiores da Globo também se comenta uma possibilidade de mudança no nome do programa da Ana Maria Braga.

Em vez de “Mais você”, como é até hoje, poderá ser escolhido um novo.

Voando

Os índices apresentados por “A Fazenda”, reality da Record, segundo lugar em São Paulo e alcançando a liderança em alguns momentos, forçosamente terão que acordar o SBT.

Por enquanto, uma diferença enorme. Na terça, 13 a 5 e, na quarta, 10 a 5.

Reprise

A novela “A Força do Querer” vai substituir “Fina Estampa” a partir do dia 21. Já tem chamadas no ar.

Isis Valverde, que já voltou a gravar “Amor de Mãe”, foi uma das protagonistas, inclusive com intensa trabalho de preparação para fazer performances como sereia.

C´est fini

A Record exibe hoje, depois de “A Fazenda”, o 9º episódio do “Top Chef”. Os competidores, no “Teste de Fogo”, terão que preparar brunch inglês, combinação de café da manhã com almoço. Divididos em duas equipes, os chefs poderão entregar quantos pratos quiserem, desde que todos caibam em uma única bandeja.

Além de valer imunidade, a prova dará ao chef que apresentar o melhor preparo R$ 10 mil.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

