Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 19 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Glenda Kozlowski e Elia Júnior comandam o "Show do Esporte" (Foto: Divulgação/Band)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Band age corretamente ao tentar resgatar suas origens

Foram até insistentes nos últimos tempos as críticas ao erro cometido pela Band em não dispensar ao jornalismo e esporte as mesmas atenções que, durante muitos anos, sempre a colocaram como uma alternativa das mais interessantes frente às outras TVs.

As diversas tentativas em enveredar por outros caminhos, prova provada, nunca foram bem-sucedidas.

Pois bem, entre as iniciativas que estão sendo tomadas e a divulgação de novas medidas, a sua direção tem demonstrado o desejo de resgatar parte daquela atividade.

Hoje, a Band tem cerca de 11h15 de jornalismo, ao vivo, e uma faixa esportiva, também diária, das 11h às 14h.

Para este domingo, já está confirmada a volta do “Show do Esporte”, uma marca consagrada por Luciano do Valle e sua equipe, que agora será conduzido por Glenda Kozlowski e Elia Júnior, com a promessa de várias atrações.

Importante tudo isso. Depois de tanto bater cabeça, verifica-se o desejo da direção da Band em deixar de lado as tantas aventuras ou voos que não deram em nada, para voltar a trabalhar na linha da certeza.

TV Tudo

Programação

Em sua estreia na Band neste domingo, o “Show do Esporte” ainda terá janelas muito pequenas para produção própria.

A maior parte do horário, entre 10h e 18h, será destinada às transmissões dos campeonatos alemão, italiano e brasileiro feminino.

Uma dúvida

Agora com a contratação da Glenda Kozlowski e a decisão de voltar com o “Show do Esporte”, ninguém disse ou informou nada, mas deve-se supor que o “Band Esporte Clube” foi extinto.

E como dúvida, o que será da Paloma Tocci? A apresentadora, consta, entrou no radar do SBT.

Silêncio

Ninguém no SBT fala nada sobre volta das novelas e se já existe o planejamento de uma data.

Por enquanto, nada. Uma situação das mais delicadas, até porque esta é uma decisão que os seus diretores nem têm poderes de tomar. Talvez no começo do ano que vem. E olhe lá.

Tudo certo

O programa da Dani Calabresa vai estrear no ano que vem no GNT.

A ideia é exatamente a mesma que a Globo vetou nos tempos do Marcius Melhem. Se tudo correr como se espera e a pandemia não atrapalhar, há o desejo de gravar o primeiro piloto em outubro.

Sem perdão

Até aqui, o Entretenimento da Globo tem aparecido no foco em relação a encerramento de contratos.

Mas isso não isenta outros departamentos, como é o caso do seu Jornalismo. Muitos profissionais já estão em estado de alerta.

Indefinição

A Globo ainda não bateu o martelo se “Pantanal” será exibida antes ou depois da novela do João Emanuel Carneiro, ambas na fila das 21h.

É uma decisão que ainda depende de uma série de coisas, entre as tantas, o fim da pandemia, vacina, queimadas e a própria produção.

Tem tempo

E quanto a esta indefinição, a Globo tem o tempo ao lado dela.

“A Força do Querer” será exibida agora, depois virá “Amor de Mãe” e “Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo. Tem chão.

C´est fini

De acordo com o comando da CNN Brasil, há vários projetos em estudo para Cristiane Dias, que não saiu de lá.

Cris já tinha como desafio fazer esporte em um canal de notícias. E com todo o estrago provocado pela pandemia, que cancelou inclusive os Jogos Olímpicos, a dificuldade só aumentou.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas