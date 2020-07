Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 15 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Felipe Bronze, Ailin Aleixo e Emmanuel Baisoleil, do “Top Chef”. (Foto: Chahestian)

O cardápio variado de SBT, Globo e Record nesta quarta

Esta será uma quarta-feira diferente na televisão, com alguns movimentos que devem aquecer a disputa, especialmente entre as três principais redes, na faixa da noite.

O SBT, em uma iniciativa que surpreendeu todo o mercado, vai transmitir a final do campeonato carioca, Flamengo e Fluminense, mas com torcedores em todo o País.

Globo, por causa disso, vai espichar “Fina Estampa” e até mudou o filme. Em vez do “Deadpool”, inicialmente programado, “Jumanji – Bem-Vindo à Selva” será exibido no “Cinema Especial”.

E a Record terá a estreia do “Top Chef”, reality culinário do Felipe Bronze, em sua segunda temporada, com 14 participantes, uma série de cuidados e algumas surpresas.

Tudo muito bom, tudo muito bem. Nada a se queixar. O cardápio é variado.

TV Tudo

Ele merece

Silvio Luiz comemorou ontem 86 anos de vida

Alexandre Souza, filho, entrou com uma inscrição no Guinness, pleiteando o reconhecimento de ser o seu pai o narrador esportivo mais antigo em atividade.

Gravando

“Que História é Essa, Porchat?” vai estrear a sua nova temporada, no GNT, dia 4 de agosto, com exibição às terças e quintas, 22h30, episódios inéditos.

Ontem foram gravadas entrevistas com Fafá de Belém, Leandro Hassum e Rodrigo Hilbert.

Climão

Foi das mais ríspidas a discussão entre dois coordenadores de produção da CNN Brasil, no começo da tarde de segunda-feira.

Festival de acusações e xingamentos. Felizmente, um “deixa disso” acabou evitando o pior.

Vai recomeçar

Um ator de “Amor de Mãe”, em conversa com a coluna, não escondeu a surpresa ao receber o primeiro bloco de capítulos, já adaptados ao novo momento: “Pandemia total!”.

Explicou que, além de uma série de regras para gravações, o novo coronavírus estará muito presente na trama de Manuela Dias.

Para tudo

Uma participante do “Esquadrão da Moda”, ao fazer teste ontem, terça-feira, acusou positivo para Covid-19 e motivou o cancelamento das gravações. Toda a equipe, que não conta mais com o diretor Johnny Martins, afastado, terá que fazer novos testes.

O SBT não quis comentar.

C´est fini

As gravações do “Bake Off Brasil” serão retomadas pelo SBT na próxima segunda-feira.

E já com a volta de Nadja Haddad ao programa, depois de uma edição feita excepcionalmente por Chris Flores. Nadja se afastou das gravações porque teve contato com a Covid-19.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas