Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 3 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











A novela Amor de Mãe ainda está em hiato. (Foto: Estevam Avellar)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Globo e Record têm semana decisiva para volta de gravações de novelas

Depois de vários experimentos, Globo e Record iniciam hoje uma semana bem importante para a retomada de gravações de suas novelas na próxima segunda-feira. Tudo foi pensado e detalhado para que isso venha ocorrer com a maior segurança possível.

Em se tratando das duas, providências que passam a ser tomadas desde a casa de seus atores, com figurinos, maquiagem e alimentação, transportes individuais, chegada à emissora, distanciamento e testes de saúde praticamente todos os dias.

E cuidados que também irão existir já a partir do trabalho ou texto de seus autores, Cristiane Fridman com “Amor Sem Igual” na Record, Manuela Dias e Daniel Ortiz, “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”, na Globo.

Por aí se entenda, suprimir o quanto possível cenas com maior proximidade, abraços, beijos, lutas ou outras aglomerações. Uma experiência que será nova e diferente para todos. Inclusive para o próprio telespectador.

TV Tudo

Especial

Tudo certo para o especial de Dia dos Pais que a Band fará, no próximo domingo, ao vivo, a partir das 15h45 com Fábio Júnior.

A apresentação será de Cátia Fonseca.

Mallandro

Sérgio Mallandro será o convidado do “A Culpa é do Cabral”, nesta terça-feira, a partir das 23h, no Comedy Central.

Programa inédito, comandado por Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura.

Longa parceria

Carlos César Filho, o Cesinha, que acompanha o trabalho da Sabrina desde que ela chegou à Record, será o supervisor artístico de “Game of Clones”, novo programa da apresentadora.

A produção do reality, porém, ficará totalmente sob os cuidados da Endemol Shine, e isso inclui a direção.

Cultura

Semana de estreias na TV Cultura. Hoje, às 19h45, começa a ser exibida a série “Elas”, com Luciana Vendramini(FOTO), que retrata grandes mulheres do cinema brasileiro.

Quarta, vai ao ar a série documental sobre Paulo César Pinheiro, que retrata os 70 anos do músico em cinco episódios, a partir das 22h45.

E mais

No sábado, a Cultura terá a estreia do reality “Talentos”, com Jarbas Homem de Mello, às 20h. No mesmo dia, um documentário inédito sobre o ator, diretor e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, às 22h15.

Já no domingo, entra na grade o “Planeta Turismo”, às 10h30, e “Brasil Biomas”, com Richard Rasmussen, às 11h, além da nova temporada de inéditos do “Persona”, que começa com Gerald Thomas, às 21h30.

Alternativa

No SBT, impedido de exibir o “Chaves”, após 36 anos, alternativas estão sendo buscadas para suprir a sua ausência na grade de programação.

Entre as ideias apresentadas, já partiu de um dos seus diretores a sugestão de convidar Renato Aragão para apresentar pequenos esquetes de humor.

Problema

“Chaves” longe do SBT, por tudo que representa na história da emissora, é um problema muito sério.

Desde agosto de 1984 sempre foi utilizado como uma solução para a sua programação, que agora não é mais possível contar.

Bate – Rebate

· Moacyr Franco fará uma live show no próximo dia 22, a partir das 18h…

· …O artista, que aguarda comunicação da Globo sobre o futuro da próxima temporada da série “Segunda Chamada”…

· …Os contratos por obra terminaram em junho e, por causa da pandemia, ninguém sabe como vai ficar…

· …Ainda nessa pegada, vários atores de “Salve-se Quem Puder”, que assinaram por três meses de trabalho, viram o compromisso chegar ao fim…

· …Gente que gravou uma ou duas cenas.

· Algumas estrelas, comercialmente falando, parecem não estar sentindo os efeitos da pandemia…

· … Camila Queiroz, Grazi Massafera e Marina Ruy Barbosa não param de emendar trabalhos…

· … As três lideram a lista das mais procuradas.

· José Luiz Datena tinha oferta de um contrato de quatro anos com o SBT…

· … Depois de pensar e conversar com familiares, optou pela segurança da Band.

C´est fini

Chamou atenção o fato de a Globo ter anunciado as mudanças no “The Voice Brasil” e garantido uma nova edição este ano, e não ter falado nada sobre a versão “Kids”.

O programa foi interrompido por causa da pandemia e meio que caiu no esquecimento.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas