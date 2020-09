Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 2 de setembro de 2020

Nas mudanças da manhã na Band, Renata Fan deve perder uma hora. Foto: Divulgação

Nas mudanças da manhã na Band, Renata Fan deve perder uma hora

Na Band sempre tem uma história… Agora é o sinal amarelo na produção do “Jogo Aberto”, que deve perder uma das suas duas horas de duração.

Com o novo programa da Mariana Godoy, que um dia vai estrear, e a chegada do Edu Guedes, a ser anunciada até o final do mês, não vai existir uma outra maneira de acomodar todo mundo.

Mariana, Edu, Renata Fan e Neto, pela ordem, é o que deve prevalecer.

Ao encontro de tudo, nesses últimos tempos, o programa da Renata começou a ter números inferiores de audiência aos de “Os Donos da Bola”, que mesmo batendo de frente com o “Globo Esporte”, tem se saído bem. Isso nunca havia acontecido.

Na semana passada, ganhou quatro e perdeu em apenas um dia para o “Jogo Aberto” e ainda pesa o fato de ser um programa com custos menores tanto no casting como em produção. Para complicar, tanto em repercussão como em faturamento comercial, o Neto vem crescendo e ampliando oportunidades. Haja vista o acordo comercial para explorar as suas redes sociais com a Vibra.

TV Tudo

Microfone

A informação é que Mariana Godoy poderia fazer um pit stop no jornal “Gente”, da rádio Bandeirantes, enquanto o programa da TV não vem.

Que ela irá para a rádio, é certo, mas ainda não existe confirmação sobre horário.

Depois tem outra

Ninguém pode sair por aí dizendo que a Band não produz novela. Produz sim senhor.

Esse novo programa da Mariana é quase um “Direito de Nascer”. Aliás, não queriam? Olha aí o título.

Tem isso

Vem por aí a “Dança dos Famosos”, do “Domingão”, juntando-se também à outra, como “dança das cadeiras”, usual em diversos setores e, de vez em quando, até mesmo na televisão.

As trocas inesperadas de apresentadores, por exemplo.

Mas essa é nova

Pelo menos por aqui, nunca se ouviu nada parecido: “pensando em adaptar a nova rotina de trabalho remoto (home office)”, o SBT decidiu emprestar cadeiras para seus funcionários durante esse período da pandemia.

Mas, completa o aviso: “depois, tem que devolver”.

Recheada

A expectativa de grande audiência da “Fazenda” está exercendo uma influência bem positiva na parte comercial.

O programa já tem quatro cotas vendidas, mais merchandisings e campanhas publicitárias avulsas.

Em casa

As primeiras informações que chegam do “Game of Clones”, novo programa da Sabrina em tempo de gravações em São Paulo, é que a sua adaptação foi muito rápida a este novo trabalho. Número dela.

Estreia prevista para outubro.

C´est fini

Ratinho vai voltar a ter programa de rádio, na rádio dele, a partir do dia 25.

Das 11h às 12h, só São Paulo, das 12h às 13h, Rede Massa inteira, com 55 emissoras. Milene Pavorô, Murilo Bordoni, Xaropinho e Fabiano Medeiros estarão com ele nessa, além da participação do pessoal da TV, como Santos e Marquito.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

