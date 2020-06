Porto Alegre Notificação para monitorar surtos é fundamental no combate ao coronavírus, diz prefeitura

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Todas as suspeitas de surto são verificadas pela Saúde Municipal desde quando se iniciou a pandemia. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, reforçou, nesta segunda-feira (8), que o trabalho em conjunto das instituições com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) na ocorrência de surtos da Covid-19 é fundamental para conter o avanço da doença. Em reunião por videoconferência com a direção dos principais hospitais da Capital, Stürmer destacou que as equipes de Saúde do Município estão preparadas para responder a casos de disseminação vasta e rápida da Covid-19 em um mesmo local. “Temos conseguido conter os surtos quando a comunicação e a resposta se dão precocemente”, enfatiza.

A SMS acompanha nove surtos da doença na cidade. Quando se iniciou a pandemia, a Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde passou a verificar todas as suspeitas de surto – definido pela ocorrência de mais de dois casos simultaneamente num mesmo local. Uma dessas ações ocorreu no final de maio, quando todos os idosos e profissionais de uma clínica geriátrica foram testados após a identificação de uma paciente com suspeita de infecção.

Conforme o secretário municipal adjunto de Saúde, Natan Katz, a notificação é de grande importância para manter o rastreamento desses locais. “Temos grande preocupação também com os surtos intra-hospitalares, pois tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde são suscetíveis à doença. Estamos concentrando esforços e troca de informações com os hospitais para monitorarmos essa situação”, acrescenta.

Monitoramento

Desde o início de abril, instituições de longa permanência de idosos (ILPIs), residenciais terapêuticos e comunidades terapêuticas são notificadas pela SMS a adotar medidas de prevenção e controle nos ambientes. As normas incluem monitorar a saúde de residentes e funcionários, além de reforçar a limpeza de espaços, utensílios e superfícies.

A orientação é que profissionais e colaboradores usem equipamentos de proteção individual. Ainda se recomendam cuidados na destinação dos resíduos, em especial diante da suspeita ou confirmação de novo caso de coronavírus. Para os casos sintomáticos entre moradores ou profissionais dessas instituições, foi criada uma linha direta de atendimento imediato.

