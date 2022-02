Rio Grande do Sul Nova administração do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul toma posse nesta segunda

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A nova administração da Corte foi eleita para o biênio 2022-2023 Foto: Divulgação/TJMRS A nova administração da Corte foi eleita para o biênio 2022-2023. (Foto: Divulgação/TJMRS) Foto: Divulgação/TJMRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova administração do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, eleita para o biênio 2022-2023, toma posse nesta segunda-feira (07), a partir das 15h, no salão nobre do Comando da Brigada Militar, em Porto Alegre.

O atual presidente, desembargador militar Fábio Duarte Fernandes, transmitirá o cargo para o colega Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Também serão empossados os desembargadores Maria Emília Moura da Silva (vice-presidente), Paulo Roberto Mendes Rodrigues (corregedor-geral), Sergio Antonio Berni de Brum (ouvidor-geral) e Rodrigo Mohr (Diretor da Escola Judicial Militar).

Sobre o presidente eleito

Promotor de Justiça de carreira, tendo atuado 23 anos no MP (Ministério Público) do RS, Amilcar Fagundes Freitas Macedo ingressou no Tribunal de Justiça Militar em 2015, em vaga destinada ao MP, conforme prevê o Quinto Constitucional.

Ele é mestre em Direito do Estado, especialista em Ciências Criminais, especialista em direito eleitoral, pós-graduado em política criminal e bacharel em direito e administração de empresas. Amílcar Macedo foi corregedor-geral da Justiça Militar e é o atual diretor da Escola Judicial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul