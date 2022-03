Brasil Nova alta dos combustíveis deixa motoristas de aplicativos apreensivos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Uber afirmou que vai elevar em 6,5% o valor das corridas de forma temporária. Foto: Reprodução A Uber afirmou que vai elevar em 6,5% o valor das corridas de forma temporária. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A notícia da última quinta-feira (10) de um novo e agressivo reajuste no preço dos combustíveis caiu como uma bomba nos grupos de conversas de motoristas de aplicativo.

O sentimento é que ficará ainda mais difícil trazer rentabilidade ao trabalho, e alguns voltaram a pensar em desistir e procurar outro emprego. Quem fica, promete selecionar ainda mais as corridas que tragam retorno.

Além de lamentar o novo aperto, muitos compartilham onde estão abastecendo e os preços encontrados. Apesar do reajuste ter entrado em vigor na sexta-feira, nas refinarias, são inúmeros relatos de postos de gasolina que aproveitaram a notícia para subir os valores nas bombas mesmo antes de receberem combustíveis com os novos preços.

Além de lamentar o novo aperto, muitos compartilham onde estão abastecendo e os preços encontrados. Apesar do reajuste ter entrado em vigor na sexta-feira, nas refinarias, são inúmeros relatos de postos de gasolina que aproveitaram a notícia para subir os valores nas bombas mesmo antes de receberem combustíveis com os novos preços.

O que dizem as empresas

A 99 diz que está “extremamente atenta à situação do País” e criou programas específicos para reduzir o impacto da crise econômica e dos reajustes dos combustíveis. A empresa anunciou no fim da tarde de sexta-feira que vai reajustar em 5% o quilômetro rodado no ganho do motorista de todo o País.

“Este acréscimo será implementado já nos próximos dias, em todas as 1.600 cidades onde a empresa opera no País. Sabemos que cada km conta”, diz o comunicado.

“Paralelamente, a plataforma está testando uma solução de subsídio para acompanhar automaticamente as flutuações dos combustíveis, tanto para cima quanto para baixo. Após os testes, o novo recurso teria o potencial de trazer ainda mais transparência e segurança aos parceiros”, segue o texto.

A Uber afirmou que vai elevar em 6,5% o valor das corridas de forma temporária. “O aumento também visa a ajudar os motoristas a lidar com o pico de alta em seus custos operacionais. Como sempre, os usuários poderão conferir no app as modalidades disponíveis e o preço exato antes de pedir uma viagem”, diz nota da empresa.

O aplicativo promete investir R$ 100 milhões no Brasil nas próximas semanas em iniciativas “voltadas ao aumento nos ganhos e redução dos custos dos parceiros”. A companhia não descreveu quais serão as iniciativas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil