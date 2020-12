Porto Alegre Nova clínica da família será entregue na Restinga nesta quarta

22 de dezembro de 2020

Esta é a terceira Clínica da Família do município. Foto: Robson da Silveira/PMPA

A prefeitura entrega nesta quarta-feira (23), a nova Clínica da Família Álvaro Difini (rua Álvaro Difini, 520), na Restinga. O evento ocorre às 9h30, com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer. Esta é a terceira Clínica da Família do município – ao lado da Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes (na Restinga) e Clínica da Família IAPI (no IAPI).

A estrutura de 806m² foi totalmente reformada e possui dez consultórios, três consultórios de odontologia, uma sala de reuniões e seis salas de procedimentos para a realização de curativos, vacinas, coleta, procedimentos, nebulização e acolhimento. Com obra no valor de R$ 1.199.342,53, o prédio recebeu cercamento e acessibilidade.

Contratualizada com a Associação Hospitalar Vila Nova, a clínica terá cinco equipes de saúde da família, cada uma com um médico, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. Também terá seis equipes de saúde bucal, com seis cirurgiões-dentistas e seis auxiliares de saúde bucal, contabilizando aproximadamente 38 funcionários.

No local, serão atendidas cerca de 15 mil pessoas, que terão a facilidade de retirar medicamentos na farmácia distrital instalada no mesmo pátio, além de academia ao ar livre com investimento de R$ 57.802,00 de parceria com o Comui (Conselho Municipal do Idoso). O projeto recebeu R$ 600 mil de emenda parlamentar destinada pelo senador Lasier Martins.

