Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Presidente do TJ-RS entrega o termo de posse à nova integrante da Corte Foto: Mário Salgado/TJ-RS Presidente do TJ-RS entrega o termo de posse à nova integrante da Corte. (Foto: Mário Salgado/TJ-RS) Foto: Mário Salgado/TJ-RS

A desembargadora Maria Inês Claraz de Souza Linck foi empossada, na segunda-feira (18), em solenidade ocorrida no Plenário Pedro Soares Munhoz do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, a cerimônia, conduzida pelo presidente do TJ-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, teve acesso restrito e seguiu as orientações estabelecidas pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus no Judiciário.

A desembargadora foi promovida, por antiguidade, em sessão administrativa semipresencial do Órgão Especial do TJ-RS realizada em 30 de novembro. Ela ingressou no plenário acompanhada dos desembargadores Francisco José Moesch, presidente do Conselho de Relações Institucionais do TJ-RS, e Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, corregedora-geral da Justiça.

Maria Inês disse que está muito honrada em passar a integrar o TJ-RS. “É dia de agradecer, de mudanças, de alegria por ter recebido tanto e de pedir a Deus que me permita prosseguir na busca de humanizar as relações e encontrar soluções efetivas aos conflitos, com a postura adequada, com um bom acolhimento e fala diferenciada e conciliadora”, afirmou.

Ela também demonstrou solidariedade em decorrência de todas as perdas provocadas pela pandemia de coronavírus. Natural de Porto Alegre, a desembargadora ingressou na magistratura em 1990.

