Acontece Nova diretoria da Fundação Família Previdência toma posse

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rodrigo Sisnandes na posse do novo mandato. Foto: Luciana Moglia/Divulgação Fundação Família Previdência Foto: Luciana Moglia/Divulgação Fundação Família Previdência

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova gestão da Fundação Família Previdência (FFP) tomou posse nesta quinta-feira (30), em cerimônia realizada no Espaço Força e Luz, em Porto Alegre. O atual presidente da Fundação, Rodrigo Sisnandes Pereira, seguirá no cargo que ocupa desde 2018. Membro da diretoria executiva da entidade desde 2016, Sisnandes é graduado em Administração de Empresas e mestre em Administração e Negócios, com ênfase em Previdência Complementar. Ele concilia o cargo à gestão de investimentos da entidade, além de compor a diretoria da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP).

Em sua fala, Sisnandes abordou a importância do momento da instituição com o horizonte de crescimento a partir da gestão dos Regimes de Previdência Complementar dos entes federativos. “Multiplicamos nossa base de potenciais participantes com a possibilidade de ingresso no Família Previdência Associativo de familiares dos servidores. Com isso, podemos afirmar que, finalmente, a previdência complementar toma o rumo da democratização. O maior orgulho da FFP é a nossa entrega, e os resultados atestam o cumprimento da nossa missão previdenciária e da responsabilidade social da entidade e das patrocinadoras. Trabalhamos para promover educação financeira e garantir o futuro das pessoas com qualidade de vida”, destacou Sisnandes.

A diretoria financeira ficará a cargo de Bernardo Baggio, que até então atuava como gerente de investimentos da instituição. Mestre em Economia Internacional com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, Baggio é especialista em Gestão Empresarial com graduação em Ciências Econômicas e Ciências Jurídicas e Sociais e está na FFP há sete anos.

Os dirigentes passaram por um processo seletivo operacionalizado por uma consultoria externa e conduzido pelo Conselho Deliberativo da entidade. Tomaram posse, ainda, os conselheiros deliberativos e fiscais eleitos pelos participantes e indicados pelas patrocinadoras dos planos previdenciários com maior volume de patrimônio e de participantes. Para o Conselho Deliberativo, assumiram os eleitos Ronaldo Schuck e Rosaura Cunha Teixeira de Mello, como titulares, e Cesar Augusto Oliveira Farias, como suplente. No Conselho Fiscal, Celionara Wiggers Piccini Guimarães, titular, e o suplente Abelmaim Alessandro da Silva.

Maior entidade do segmento de previdência privada no Rio Grande do Sul, a FFP tem um patrimônio de R$ 6,5 bilhões e é responsável pela poupança previdenciária de 17.500 participantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece