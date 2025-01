Notícias Nova estratégia de comunicação de Lula turbina o presidente com linguagem de TikTok nas redes sociais

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Com Sidônio, Lula passou a utilizar formato de vídeo mais dinâmico. (Foto: Reprodução)

As redes sociais do presidente Lula (PT) adotaram tom mais informal e dinâmico nas publicações, com linguagem alinhada a tiktokers, após a posse do novo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, no último dia 14.

Este era considerado um dos principais desafios do sucessor de Paulo Pimenta. Em sua primeira entrevista à frente do cargo, ele sinalizou que a comunicação digital do governo precisava de mudanças.

Segundo auxiliares, a ideia era tornar as redes do presidente menos burocráticas e formais —o que, na vida real, já não tem o perfil do presidente. Sidônio centralizou na Secom a gestão das redes do presidente que eram feitas de forma dispersa por seus auxiliares.

Com isso, seus perfis passaram a usar recursos como áudios de “trends” do TikTok , memes e estilo de edição de vídeo mais dinâmico.

Postagens das contas oficiais do presidente no Instagram e no X (antigo Twitter) agora estão menos institucionais e embarcando em tendências quando possível, como na celebração da indicação de Fernanda Torres ao Oscar de melhor atriz, nessa quinta-feira (23).

Anteriormente, os perfis do presidente traziam publicações mais comedidas e formais, como na indicação da atriz ao Globo de Ouro. O post trazia apenas um registro de Lula e da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, junto a Torres, com a legenda “Na torcida”.

O presidente não tem celular e não usa redes sociais. A gestão delas, durante os dois primeiros anos do governo, era dividida entre alas da Secom.

Seguindo o mesmo modelo da campanha eleitoral de 2022, o Instagram e o Youtube de Lula ficavam sob a tutela de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do presidente e secretario de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual. Nos finais de semana, era a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, quem se ocupava do Instagram de Lula.

Os vídeos eram mais formais e, mesmo quando em um momento de descontração do presidente, não incluíam brincadeiras ou outros recursos visuais das redes. Agora, o formato mudou.

Um dos vídeos publicados pela nova equipe brinca com a “trend POV” —do inglês, point of view, ponto de vista. “O presidente que mais abre portas e oportunidades no Brasil”, diz o título. Na imagem, Lula entrega residências populares.

O novo ministro demitiu Brunna Rosa e nomeou para a secretaria de Estratégias e Redes Mariah Queiroz, que trabalha com as redes sociais do prefeito de Recife, João Campos (PSB). Ela trouxe consigo uma equipe para se juntar aos profissionais que continuam na secretaria. Há avaliação de que o prefeito tem bom diálogo com a população nas redes sociais.

Brunna contava com o apoio de Janja, mas no cargo trabalhava apenas com as redes institucionais do governo, não tendo acesso às pessoais do presidente.

O ministro também demitiu o jornalista José Chrispiniano e nomeou o jornalista Laércio Portela para a secretaria de Imprensa da Presidência. Todas as publicações do chefe do Executivo no X, antigo Twitter, eram feitas por Chrispiniano. Agora, também passam pela equipe de redes sociais da Secom.

A mudança também está acontecendo na rede social em que o presidente tinha o tom mais formal. A publicação de trechos de seus discursos e de fotos de visitas oficiais continuam ocorrendo, como na da oficialização do embaixador André Corrêa do Lago como presidente da COP-30.

Mas há espaço para um tom mais de brincadeira em outros momentos, como na das indicações ao Oscar. Lula disse, no X, que o filme “Ainda Estou Aqui” já pode pedir música. Trata-se de uma referência a um quadro do programa Fantástico, da TV Globo, em que os jogadores de futebol pedem uma música após marcarem três gols na mesma partida.

Ponto nevrálgico

Sidônio foi marqueteiro de Lula em 2022 e já havia sido convidado para participar formalmente do governo. Mas chega agora após a comunicação ser alvo de críticas internas e externas. Inclusive por parte do próprio Lula.

No final do ano, o presidente afirmou que havia erro na questão da comunicação de seu governo e que seria obrigado a fazer “as correções necessárias”.

Ao tomar posse, no último dia 14, Sidônio falou em “faroeste digital” após mudanças na Meta e se queixou que a população não consegue ver as virtudes do governo Lula.

“Medidas como anunciada pela Meta são ruins porque afrontam a soberania e criam faroeste digital”, disse, em referência às mudanças de política da empresa dona do Facebook e Instagram.

“A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo nas suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais fomentada pela extrema-direita cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade”, completou. (Folhapress)

