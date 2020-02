Porto Alegre Nova etapa de campanha de vacinação contra o sarampo começa na segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Dia D de Mobilização Nacional será no dia 15 Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

A nova etapa de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira (10) em todo o Brasil. Em Porto Alegre, todas unidades de saúde com sala de vacina abertas ao atendimento oferecem a imunização.

A cobertura vacinal contra o sarampo na Capital ficou em 82,4% em 2018 e 80,6% em 2019. O percentual indicado pelo Ministério da Saúde para proteção da população é de 95% de imunização.

O público-alvo definido é de crianças de cinco anos a jovens de 19 anos com esquema incompleto – quem nunca foi vacinado, quem recebeu apenas uma dose ou quem perdeu a caderneta de vacinação. O Dia D de Mobilização nacional será no sábado, 15 e as unidades que atenderão a população serão divulgadas na próxima semana.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa. A transmissão ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus. Em 2016, a doença era considerada eliminada no país, mas novos casos registrados a partir de 2017 levaram o Brasil a perder o certificado de eliminação. Em 2019, Porto Alegre registrou 19 casos da doença.

No segundo semestre, o Ministério prevê nova etapa da campanha dirigida à vacinação de adultos entre 30 e 59 anos.

