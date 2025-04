Economia Nova faixa do programa Minha Casa, Minha Vida começa em maio, contemplando quem recebe até R$ 12 mil por mês

A expectativa é que mais de 120 mil famílias sejam beneficiadas com a ampliação do MCMV. (Foto: Divulgação)

Agora é oficial: o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) ganhou uma nova faixa, que permitirá que famílias com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil financiem, em condições mais favoráveis, imóveis de até R$ 500 mil.

O anúncio foi feito pelo governo federal, na última quinta-feira (3), durante o evento “O Brasil dando a volta por cima”, com a presença do presidente Lula. A expectativa é que mais de 120 mil famílias sejam beneficiadas com a ampliação do MCMV, um programa essencial para a inclusão social e acesso à moradia no Brasil.

A “Faixa 4” permitirá financiamentos com prazos de até 420 meses, com taxa de juros abaixo das oferecidas no mercado (10,50% ao ano), para aquisições de imóveis de até R$ 500 mil, por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa medida visa atender à demanda de uma parte da população que antes ficava à margem das faixas tradicionais do programa, possibilitando que mais famílias da classe média também realizem o sonho da casa própria.

“Estamos reforçando o Minha Casa, Minha Vida, para que ele possa atender a mais brasileiros. Agora a classe média também vai ser beneficiada. A gente tem feito um longo trabalho nestes últimos dois anos. São milhares de pessoas realizando o sonho da casa própria. Essa é a determinação do presidente Lula”, afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho. Segundo ele, a medida marca um avanço importante para garantir que um número ainda maior de brasileiros tenha acesso à moradia digna.

De acordo com o Ministério das Cidades, para garantir a viabilidade da ampliação do programa, o Fundo Social do Pré-Sal vai passar a compor o orçamento das Faixas 1 e 2. O governo espera que isso contribua para o fortalecimento do programa e o aumento do número de beneficiados. Desde a retomada do Minha Casa, Minha Vida no atual governo, já foram contratadas mais de 1,2 milhão de unidades habitacionais, com a meta de alcançar 2 milhões de unidades até o final de 2026.

Atualmente, o programa atende três tipos de faixas:

* Faixa 1, para famílias com renda mensal até R$ 2,85 mil

* Faixa 2, com renda entre R$ 2,85 mil e R$ 4,7 mil

* Faixa 3, com renda entre R$ 4,7 mil e R$ 8 mil

Além disso, o Fundo Social do Pré-Sal, que será utilizado para ampliar as Faixas 1 e 2, teve um orçamento de R$ 18 bilhões aprovado pelo Congresso Nacional para garantir a continuidade e expansão do programa.

