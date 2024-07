Rio Grande do Sul Nova lei garante preferência a irmãos em vagas nas mesmas escolas da rede pública estadual

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa também garante prioridade em instituição próxima, nos casos em que o mesmo colégio não oferece o nível pretendido. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante ato realizado nessa segunda-feira (8) no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite sancionou lei que assegura preferência de vaga para irmãos nas mesmas escolas da rede estadual, desde que a instituição ofereça turmas do mesmo nível educacional pretendido. O projeto é de autoria do deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos).

Estabelece, ainda, que irmãos de níveis educacionais diferentes e não abrangidos pela mesma instituição tenham vaga prioritária na unidade escolar mais próxima a atender essa pretensão.

O parlamentar argumentou que a proposta tem por objetivo estimular o comprometimento dos pais com a escola, além de permitir uma referência familiar em comum, ao fortalecer o vínculo com o espaço de aprendizado. Também amplia a otimizar de recursos, sobretudo para famílias de baixa renda.

Além de Victorino, estavam presentes no gabinete a presença do chefe da Casa Civil do Estado, Artur Lemos, e do deputado Frederico Antunes (PP), líder da base de apoio ao governo de Eduardo Leite na Assembleia Legislativa.

Transparência em serviços de crédito

Outra lei estadual rubricada por Leite nessa segunda-feira prevê a obrigatoriedade de notificação do cliente antes de seu nome em serviços de proteção ao crédito. A proposta é de autoria do deputado Delegado Zucco (Republicanos), membro da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa e autor de outros cinco projetos sobre o tema.

O governador Eduardo Leite sancionou a lei na íntegra, em cerimônia na qual compareceram o parlamentar, seu colega Frederico Antunes e o deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos). “No momento em que muitos gaúchos perderam tudo com as enxurradas de maio, essa lei vai proteger o consumidor, que poderá adquirir novamente os móveis e reconstruir suas residências”, salientou Zucco.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/nova-lei-garante-preferencia-a-irmaos-em-vaga-nas-mesmas-escolas-da-rede-publica-estadual/

Nova lei garante preferência a irmãos em vagas nas mesmas escolas da rede pública estadual

2024-07-08