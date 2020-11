Porto Alegre Nova manifestação antirracista deve ocorrer nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A morte de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, por dois seguranças do Carrefour, desencadeou uma série de protestos pelo País Foto: Guilherme Gonçalves/Fotos Públicas A morte de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, por dois seguranças do Carrefour do Passo da Areia desencadeou uma série de protestos pelo País. (Foto: Guilherme Gonçalves/Fotos Públicas) Foto: Guilherme Gonçalves/Fotos Públicas

Está prevista para esta segunda-feira (23) uma nova manifestação contra o racismo em frente a uma unidade do Carrefour em Porto Alegre.

Desta vez, ativistas e grupos contra discriminação racial se organizam nas redes sociais para realizar o ato em frente à filial situada na avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, na Zona Leste.

A morte de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, por dois seguranças do Carrefour localizado no bairro Passo D’Areia, na noite da última quinta-feira (19), desencadeou uma série de protestos pelo País.

Em Porto Alegre, na sexta-feira (20), um ato, que começou de forma pacífica, terminou com uma tentativa de invasão ao estabelecimento e confronto com a Polícia, resultando em três feridos e pelo menos três viaturas danificadas.

No sábado (21) e no domingo (22), não ocorreram novos protestos na Capital. O CPC (Comando de Policiamento da Capital) da Brigada Militar afirma que vai seguir em alerta e monitorando a situação dos atos que venham a acontecer na cidade nos próximos dias. A manifestação está marcada para as 18h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre