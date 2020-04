Economia Nova plataforma digital traz conteúdos e soluções para apoiar brasileiros a saírem da crise

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

A partir de hoje (06), autônomos, micro e pequenos empreendedores, profissionais informais e até pessoas que buscam se reinventar em meio a crise provocada pelo coronavírus ganharam um novo reforço: já podem se cadastrar na plataforma S.O.S. Me Poupe! – uma plataforma exclusiva criada pela CEO e Fundadora da Me Poupe!, Nathalia Arcuri.

Com o avanço da COVID-19 no Brasil, muitos empreendedores, profissionais autônomos e informais estão em dúvida, com medo e insegurança de como seguir com suas atividades e negócios. Pensando nisso, Nathalia Arcuri por meio da Me Poupe!, trará a partir desta segunda-feira (06), em um único espaço informações, dicas, análises e soluções descomplicadas e imediatas para apoiar brasileiros nesse momento de instabilidade no país. Além disso, a nova plataforma contará com um espaço de “vitrine” para esses profissionais divulgarem seus produtos e serviços de maneira gratuita.

“Criatividade, adaptabilidade e reinvenção são palavras chave nesse momento. Por isso, seguindo nossa missão de ajudar as pessoas por meio de conteúdos relevantes, queremos apoiar os “pequenos”, informais e até pessoas que estão pensando em empreender para fazer uma renda extra ou que estão desempregadas.” comenta Nathalia. “Esse é um momento que precisamos nos unir. Por isso, faremos o possível para ajudar essas pessoas.” completa.

Não haverá custo para participação na plataforma e já é possível fazer um cadastro pelo site: Após o cadastro, empreendedores já receberão por e-mail o primeiro conteúdo inédito da plataforma: um e-book para trazer uma luz nesse momento de sufoco. O e-book está dividido em cinco temáticas que trazem dicas, informações e sugestões de como economizar, fazer renda extra, trabalhar bem em casa, continuar vendendo só que à distância e caminhos caso seja necessário pedir dinheiro emprestado.

