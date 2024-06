Rio Grande do Sul Nova ponte pênsil na cidade de Torres deve ser inaugurada nesta sexta-feira

20 de junho de 2024

Estrutura anterior cedeu em fevereiro de 2023, causando a morte de um jovem. (Foto: Divulgação)

Após quase nove meses de obras, a nova ponte pênsil entre as cidades de Torres (Litoral Norte gaúcho) e Passo de Torres (SC) deve ser liberada à população na tarde desta sexta-feira (21). A estrutura anterior – destinada a pedestres – se rompeu durante o Carnaval do ano passado, causando a morte de um jovem e deixando dezenas de feridos.

A obra foi iniciada no final de outubro do ano passado e tinha conclusão prevista inicialmente para antes do Natal, o que acabou não ocorrendo. O custo foi superior a R$ 702 mil, bancado por meio de parceria entre as prefeituras e governo de Estado de Santa Catarina.

De acordo com a prefeitura do município catarinense, a travessia a ser reinaugurada possui uma série de melhorias, inclusive sob o ponto-de-vista da segurança. A passagem é quase 2 metros mais alta que a da ponte colapsada, a fim de se equiparar à da ponte de concreto utilizada por veículos e padronizar a passagem de embarcações náuticas.

A passarela também tem capacidade para suportar até 30 pessoas ao mesmo tempo. Mesmo assim, não serão permitidos mais que dez – na antiga, havia autorização para 20. Além de placas indicativas, esse aspecto será fiscalizado por videomonitoramento.

Outra novidade é um corrimão e a configuração mais estável contra o balanço da estrutura. A construtora também se comprometeu a realizar vistorias periódicas pelos próximos cinco anos, enquanto as prefeituras de ambos os lados da divisa devem compartilhar um cronograma de serviços de manutenção.

Relembre o incidente

Retornando de uma festa em 21 de fevereiro de 2023, cerca de 100 pedestres transitavam sobre a ponte quando os cabos de sustentação se romperam, fazendo com que a passagem em madeira ficasse parcialmente pendurada. Ao menos 30 pessoas caíram no rio Mampituba, enquanto outras se seguravam à estrutura.

O incidente deixou 16 feridos e causou a morte de Brian Grandi, 20 anos, um caxiense que se mudara com a mãe e a irmã para Torres no final de 2022. A queda foi filmada com a câmera do celular de uma testemunha.

Nas imagens, que “viralizaram” nas redes sociais e repercutiram nacionalmente, é possível ver a intensa movimentação de jovens sobre a ponte pênsil. Após a ruptura, ao menos um jovem aparece agarrado a um fio de iluminação noturna da estrutura, para não despencar sobre a água.

Sob olhares de dezenas de curiosos em ambos os lados do rio, as buscas ao rapaz contaram com a participação de um grupo de mergulhadores e o reforço de veículos náuticos como lancha, botes e jet-ski, além de helicóptero da Brigada Militar (BM).

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) instalou na área um Sistema de Comando de Incidentes para organizar a logística dos trabalhos, com a participação da Defesa Civil e Polícia Civil. O corpo do jovem foi encontrado três dias depois, boiando no mar do litoral catarinense, a 3 quilômetros do local onde a vítima havia despencado. Segundo a perícia, o causa do óbito foi afogamento.

Já a ruptura da ponte foi alvo de investigações que demandaram meses de inquérito por parte das Polícias Civis dos dois Estados. Concluídos em julho (RS) e agosto (SC), os laudos apontaram uma combinação de péssima conservação com excesso de pessoas sobre a estrutura, inaugurada em 1984. Ninguém foi indiciado.

