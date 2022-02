Porto Alegre Nova secretária de Educação de Porto Alegre toma posse na próxima quinta-feira

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sônia é professora da Rede de Ensino de Canoas há 30 anos. Foto: Alex Rocha/PMPA Sônia é professora da Rede de Ensino de Canoas há 30 anos. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A futura secretária municipal de Educação, Sônia Maria Oliveira da Rosa, assumirá o comando da rede municipal de ensino de Porto Alegre a partir da próxima quinta-feira (3). O ato de posse será realizado às 11h, no Salão Nobre.

Sônia é atual secretária municipal em Canoas. Natural de Porto Alegre, é formada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação. É professora da Rede de Ensino de Canoas há 30 anos. Atuou como diretora no Departamento Pedagógico da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul e como coordenadora regional de Educação na 27ª CRE da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre