Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Em videoconferência com executivos do Santander, governador disse que a notícia é um alento em meio a momentos difíceis. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Em videoconferência com executivos do Santander, governador disse que a notícia é um alento em meio a momentos difíceis. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, nesta terça-feira (2), a notícia da criação de uma central de atendimento remoto do banco Santander em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A nova unidade de alta tecnologia da Toque Fale é uma iniciativa voltada ao atendimento de clientes de todo o País. A expectativa é de que, até o final de 2021, a unidade gere 4,5 mil empregos.

Leite foi comunicado durante videoconferência com a vice-presidente executiva de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade, Patrícia Audi. “Essa notícia é um alento em meio a momentos difíceis. Agradeço a confiança do grupo e, de parte do Executivo, reforço o compromisso de continuarmos trabalhando para tornar o Estado mais acolhedor a novos investimentos. O gaúcho é um povo extremamente trabalhador, e tenho certeza de que corresponderão à demanda”, comemorou Leite.

O Santander já investiu R$ 35 milhões no espaço, que contará com soluções tecnológicas para aumentar a eficiência e qualidade de trabalho. “A sociedade demanda um atendimento ágil, eficaz, empático e, mais do que nunca, que façamos tudo isso remotamente. Vamos unir recursos tecnológicos de ponta com funcionários de origens variadas para proporcionar aos nossos clientes o que eles buscam”, disse o diretor de atendimento do Santander, Luis Guilherme Bittencourt.

Uma das prioridades do projeto é garantir a contratação e a inclusão de pessoas de diferentes perfis, desde recém-formadas até as mais experientes. Com foco em diversidade e tecnologia, o objetivo do Santander também é estimular a inovação em processos, serviços e produtos.

“Estamos acompanhando esse processo há alguns meses, e saber que Novo Hamburgo foi escolhida entre todas as cidades do Brasil por uma empresa do porte do Santander me enche de orgulho e com certeza todos os cidadãos hamburguenses. São 4,5 mil novos empregos em um momento em que todo o mundo se preocupa com a economia”, celebrou a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt.

A inauguração será feita em parceria com o governo do Estado e a prefeitura de Novo Hamburgo durante o mês de setembro, quando a unidade já contará com os 600 primeiros funcionários.

