Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Flávio Dino é um dos homens fortes de Lula na composição ministerial Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Flávio Dino é um dos homens fortes de Lula na composição ministerial. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O nome do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), passou a circular na capital federal nos últimos dias como um possível cotado para ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Dino ganhou o apoio de ala do PT, que nos bastidores vê como positiva uma possível ida do ministro para o Supremo não só por seus atributos jurídicos, mas também pelo quebra-cabeça político e o jogo da sucessão presidencial.

Caso fosse indicado por Lula para a vaga que será aberta em outubro com a aposentadoria da ministra gaúcha Rosa Weber, Dino, um dos mais visados ministros da Esplanada, sairia da política, encerrando, assim, eventuais possibilidades de ser um “sucessor” do atual presidente da República. Isso se deve porque o cargo de ministro do STF é “vitalício”, até a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade.

Na análise de interlocutores do governo, a indicação de Flávio Dino à Corte também cairia como uma luva, pois poderia alçar o PT ao comando do Ministério da Justiça, uma das pastas mais poderosas e com maior orçamento do governo, responsável também pela Polícia Federal. O PSB, contudo, precisaria de contrapartida relevante ao abdicar da área.

Pessoas próximas a Dino afirmam que o ministro sequer cogita a possibilidade. Além disso, salientam que ele já foi juiz federal e abandonou a magistratura para entrar na política, em um movimento contrário ao que ocorreria caso fosse para o Supremo. Para essas pessoas, uma eventual campanha de Dino seria quase um “contrassenso”.

Já no Supremo, o nome do ministro é visto como um candidato natural. Um magistrado com bastante articulação política afirmou que Dino não teria qualquer resistência entre os demais integrantes do tribunal. Ele reiterou entretanto que no momento outros candidatos igualmente fortes também circulam. É o caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

Lula, no entanto, também não quer desagradar a ninguém, e levará em consideração as opiniões de seus aliados políticos e dos magistrados da Corte, como a própria ministra que vai se aposentar e o ministro aposentado Ricardo Lewandowski.

O petista também não quer desagradar os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, dois dos ministros mais próximos dele atualmente. Ambos não veem problema em uma possível indicação de Dino.

Flávio Dino

Juiz federal de carreira e professor de Direito da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Dino manteve uma grande interação com o Supremo logo no início do terceiro mandato de Lula, ainda na transição. Com os ataques realizados em 8 de janeiro, o ministro reforçou sua atuação junto à Corte nas apurações envolvendo as depredações na sede do STF.

Eleito senador pelo Maranhão e governador daquele Estado por dois mandatos, Dino é um dos homens fortes de Lula na composição ministerial e frequentemente é apontado como uma das mais fortes lideranças políticas da esquerda.

2023-07-13