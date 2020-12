Geral Nova variante do coronavírus estava “fora de controle”, diz o ministro da Saúde do Reino Unido

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, afirmou que a situação é “extremamente séria”. (Foto: Reprodução/Twitter/@MattHancock)

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, afirmou neste domingo (20) que a nova cepa do coronavírus estava “fora de controle”, para justificar o confinamento de Londres e parte da Inglaterra. Hancock alertou que essas medidas podem continuar em vigor até que a vacinação tenha se generalizado.

“Infelizmente, a nova cepa estava fora de controle. Devemos retomar o controle, é a única forma de fazer isso, restringir os contatos sociais”, declarou Hancock à rede Sky News, alertando que a situação é “extremamente séria”.

O governo enfrentou críticas por impor praticamente um lockdown a mais de 16 milhões de pessoas poucos dias antes do Natal, mas Hancock disse que a decisão de sábado foi tomada rapidamente depois que novas evidências mostraram que a nova cepa foi responsável por uma espiral de casos de Covid-19.

A nova cepa, que as autoridades dizem ser até 70% mais transmissível do que a original, também levou vários países europeus a colocar restrições às viagens de e para o Reino Unido.

No sábado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cancelou abruptamente os planos de permitir que três famílias se misturassem dentro de casa por cinco dias durante o período festivo, e impôs novas restrições de nível 4 – semelhantes a um lockdown nacional de março – em Londres e no sudeste da Inglaterra.

Hancock sugeriu que as medidas mais duras – que exigem que cerca de um terço da população da Inglaterra permaneça em casa, exceto por razões essenciais, como o trabalho – podem permanecer em vigor até que as vacinas se tornem mais amplamente disponíveis.

“Será muito difícil tê-la sob controle até que tenhamos distribuído a vacina”, afirmou. “Teremos que lidar com isso durante os próximos dois meses”, acrescentou.

“Basicamente, temos que implementar essa vacina para manter as pessoas seguras. Dada a rapidez com que essa nova variante se espalha, será muito difícil mantê-la sob controle até que a vacina seja aplicada.”

Logo depois que Johnson anunciou as mudanças na tarde de sábado, alguns moradores de Londres seguiram para as estações de trem da capital para tentarem viajar para ver parentes no Natal, e houve cenas de aglomeração – algo que Hancock chamou de “totalmente irresponsável”. As novas regras entraram em vigor neste domingo.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) está em contato próximo com as autoridades britânicas sobre a nova variante do coronavírus, disse o organismo neste domingo, aconselhando as pessoas a manter a guarda contra a propagação da doença.

“Estamos em contato próximo com as autoridades do Reino Unido. Eles continuarão a compartilhar informações e resultados de suas análises e pesquisas em andamento. Atualizaremos o público e os Estados-membros à medida que soubermos mais e tivermos uma imagem mais clara das características desta variante”, disse a OMS.

“Enquanto isso, aconselhamos as pessoas a tomarem todas as medidas de proteção para evitarem a propagação da Covid-19 e cumprir as orientações das autoridades nacionais.” As informações são das agências de notícias AFP e Reuters.

