Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Trump venceu Nikki Haley nas primárias republicanas de New Hampshire. (Foto: AFP)

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primárias de New Hampshire. Foi a segunda disputa seguida que o republicano leva em uma semana, tornando mais clara sua indicação pelo seu partido à eleição presidencial deste ano. Segundo projeções da imprensa americana, com cerca de 70% dos votos apurados em New Hampshire, Trump tem 54% e sua rival, Nikki Haley, 45%.

As vitórias consecutivas de Trump em Iowa e New Hampshire fazem dele o único candidato republicano fora do cargo de presidente a vencer as duas primeiras disputas primárias.

Agora a pressão está toda sobre Haley para que desista da disputa pela candidatura republicana, mas ela disse que “esta corrida está longe de terminar, faltam dezenas de estados”. Sua declaração ocorreu após o fechamento das urnas, num discurso aos apoiadores. Haley ainda tem esperanças, uma vez que a próxima primária será na Carolina do Sul, estado da qual já foi governadora.

Pesa ainda no calcula de Haley o fato de a derrota em New Hampshire não ter sido por margem tão larga quanto na primária de Iowa, quando Trump ficou com 51%, contra 21% do governador da Flórida, Ron DeSantis e 19% de Haley. Na ocasião, DeSantis desistiu de seguir disputando a indicação republicana e declarou apoio a Trump.

Em New Hampshire, a postura de Haley irritou Trump. “Ela [Haley] está fazendo um discurso como se tivesse ganhado, mas ela perdeu”. Em seguida, Trump deu mais uma de suas declarações histriônicas: “Vamos vencer isso [a disputa pela indicação]. Nós não temos escolha. Se não vencermos, penso que o nosso país estará acabado”.

Ataques a Nikki Haley

Horas depois do fechamento das urnas, Trump continuou a criticar Nikki Haley no privado e publicamente depois que ela se recusou a desistir da disputa.

Publicamente, ele criticou seu discurso e sua roupa em uma postagem online. Privadamente, Trump disse aos assessores que estava perplexo com o facto dela se recusar a desistir e lhe entregar de vez a nomeação republicana. Ele pediu que os assessores políticos intensifiquem os ataques contra ela.

A resposta foi muito diferente da reação de Trump depois da vitócia em Iowa, quando parabenizou Ron DeSantis e Nikki Haley por “se divertirem juntos”. Em vez disso, na terça-feira em New Hampshire, Trump advertiu: “Eu não fico muito irritado. Eu fico quite.”

Projeções

As vitórias claras de Trump no início da disputa pela nomeação republicana representam um banho de água fria nos republicanos moderados, que não querem mais uma disputa polarizada, como a que Trump perdeu em 2020 para o democrata Joe Biden.

Nesse ritmo, a única possibilidade de Trump deixar de ser o candidato republicano em 2024 será uma eventual condenação em um dos julgamentos civis e criminais que ele enfrenta em várias jurisdições dos Estados Unidos.

Partido Democrata

O presidente Joe Biden foi o vencedor das primárias do Partido Democrata em New Hampshire, ainda de acordo com projeções da AP. A votação foi simbólica, já que o atual ocupante da Casa Branca nem constava entre os candidatos. Os eleitores tiveram de escrever o nome de Biden nas cédulas para manifestar a preferência.

Biden superou facilmente o deputado Dean Phillips e a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson, que estavam na disputa junto com uma série de nomes pouco conhecidos. Com agências internacionais.

