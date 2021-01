O governo da Nova Zelândia confirmou dois novos casos da variante sul-africana do coronavírus nesta quinta-feira (28). Os pesquisadores tentam determinar como o vírus chegou ao país, que está sob rígido controle na fronteira.

As autoridades de saúde garantem que as duas pessoas, um adulto e uma criança, foram infectadas no mesmo hotel habilitado para quarentena onde outra pessoa testou positivo para a nova variante no último fim de semana.

De acordo com as autoridades, o Pullman Hotel em Auckland não está aceitando novos hóspedes ou permitindo partidas enquanto examina como a infecção se espalhou.

A Nova Zelândia registra 2 mil casos confirmados de coronavírus e 25 mortes provocadas pela doença.