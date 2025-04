Mundo Novas imagens de “varredura em 3D” do Titanic revelam detalhes das últimas horas no transatlântico

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Destroços do Titanic em 3D sem a água do mar em sua volta ajudam os cientistas a entender melhor o acidente. (Foto: Foto: Atlantic Productions/Magellan)

Uma análise das imagens colhidas na inédita varredura digital dos destroços do Titanic revelou detalhes sobre as horas finais do transatlântico que afundou em 14 de abril de 1912. Os registros esmiúçam como o navio sofreu buracos no casco após bater num iceberg, nas águas do Atlântico Norte, e então se partiu em dois ao submergir. Mais de 1.500 pessoas morreram na tragédia.

As informações foram publicadas nessa terça-feira (8) pela BBC. A análise da varredura digital — concluída há dois anos, com a ajuda de robôs subaquáticos — é parte do processo de produção do documentário da National Geographic e da Atlantic Productions, batizado “Titanic: The Digital Resurrection”. Foram captadas mais de 700 mil imagens, de vários ângulos, para replicar digitalmente a estrutura da embarcação em tamanho e proporção reais.

As imagens em três dimensões fornecem uma nova visão da sala de caldeiras do transatlântico. Segundo a BBC, tais registros confirmam relatos de testemunhas de que engenheiros trabalharam até o último minuto para manter as luzes do Titanic acesas. Na réplica digital, algumas das caldeiras aparecem côncavas, o que sugere que ainda estavam operando quando tocaram a água. Além disso, no convés da popa, uma válvula foi encontrada aberta, o que indica que o vapor ainda fluía para o sistema de geração de eletricidade no momento do naufrágio.

Parks Stephenson, analista do Titanic, diz que as “ações heroicas” da equipe de engenheiros liderada por Joseph Bell “salvaram muitas vidas”. Todos morreram no navio, onde permaneceram para garantir que as fornalhas eram abastecidas com carvão durante o lançamento de botes.

“Eles mantiveram as luzes e a energia funcionando até o fim, para dar tempo à tripulação de lançar os botes salva-vidas com segurança com alguma luz, em vez de na escuridão absoluta”, disse ele à BBC. “Eles mantiveram o caos sob controle o máximo possível, e tudo isso foi meio que simbolizado por esta válvula de vapor aberta ali na popa.”

Após afundar, a proa do Titanic ficou ereta, enquanto a popa se transformou num “monte de metal”. Os danos à estrutura foram causados pelo forte impacto no fundo do mar, de acordo com os especialistas.

As imagens também revelam a destruição de uma escotilha que, segundo os analistas, provavelmente foi destruída pelo iceberg. A descoberta coincide com relatos de testemunhas, sobreviventes da tragédia, de que o gelo “invadiu” algumas cabines da embarcação durante a colisão.

Simulações digitais apontam que a embarcação bateu apenas uma vez no iceberg, mas ficou com “uma série de perfurações em uma linha ao longo de uma seção estreita do casco”. Os danos não foram registrados na varredura digital porque seção inferior da proa está escondida sob o sedimento no fundo do mar. As informações são do jornal O Globo.

