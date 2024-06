Rio Grande do Sul Novas tendas de campanha para atendimentos em saúde são instaladas em Eldorado Sul e Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os espaços contam com médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, psicólogo e assistente social. Foto: Divulgação Sesi/RS Os espaços contam com médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, psicólogo e assistente social. (Foto: Divulgação Sesi/RS) Foto: Divulgação Sesi/RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foram instaladas em Porto Alegre e Eldorado do Sul, nesta sexta-feira (7), mais três tendas de campanha para atendimentos de saúde. Na capital, é a segunda destinada ao município, sendo a primeira no bairro Humaitá. As estruturas fazem parte de termo de colaboração entre a Secretaria da Saúde (SES) e o Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi/RS).

Nas tendas, são ofertados serviços de atendimento clínico e psicossocial. Os espaços contam com médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, psicólogo e assistente social. Os profissionais disponíveis podem variar conforme cada município.

As tendas de campanha atendem das 8h às 17h. No total, quatro tendas estão instaladas.

Endereços

Porto Alegre

– Humaitá (R. Frederico Mentz, 143)

– Sarandi (Av. 21 de abril, praça Lamadosa)

Eldorado do Sul

– Unidade de Saúde Loteamento (R. Antônio Mariante – Lot. Popular)

– Unidade de Saúde Cidade Verde (R. Batori José Rodrigues dos Santos, 75)

O objetivo é ofertar atendimento em locais onde as Unidades de Saúde foram atingidas pelas águas das enchentes. O Sesi realiza o empréstimo da estrutura para que as demandas de saúde possam ser atendidas nos territórios enquanto não é possível retomar os espaços danificados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão 80 tendas, sendo 40 instalações duplas, divididas em uma parte clínica e uma parte psicossocial. As tendas estão sendo ofertadas às cidades de Canoas, Cruzeiro do Sul, Eldorado do Sul, Estrela, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, São Jerônimo, São José do Norte, Sarandi e Venâncio Aires. Elas serão instaladas conforme acordado com cada município.

Ainda, serão fornecidas 24 unidades móveis de saúde para os municípios de Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba, Montenegro, Porto Alegre, São Jerônimo, São Leopoldo e Sinimbu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/novas-tendas-de-campanha-para-atendimentos-em-saude-sao-instaladas-em-eldorado-sul-e-porto-alegre/

Novas tendas de campanha para atendimentos em saúde são instaladas em Eldorado Sul e Porto Alegre

2024-06-07