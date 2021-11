Tecnologia Nove dicas de Stories para aumentar vendas pelo Instagram

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Adicionar tags de produto aos Stories encurta caminho até o carrinho de compras. (Foto: Reprodução)

Aumentar as vendas pelo Instagram é o desejo de todos os lojistas e empreendedores que usam a rede social para promover ou comercializar produtos e serviços. Para isso, os donos de contas comerciais devem investir em publicações nos Stories. A ferramenta de conteúdos efêmeros pode ajudar a transformar seguidores em clientes: segundo estudo do Hootsuite, 58% das pessoas se interessam mais por um produto ou marca após vê-lo(a) nos Stories.

Por conter adesivos que facilitam a interação, o Instagram Stories possibilita uma maior proximidade entre a marca e o público. Além disso, a ferramenta tem recursos que são especialmente úteis para comércios, como a adição de tags de produto e a inserção de links clicáveis, que podem redirecionar para o e-commerce da marca. A seguir, confira nove dicas de Stories que ajudam a impulsionar vendas no Instagram.

1. Adicione tags de produto e links aos Stories

Adicionar tags de produto às mercadorias compartilhadas no Instagram Stories ajuda a direcionar o usuário ao item em questão, poupando o tempo do possível consumidor. Além disso, a ação permite que, com apenas um toque, o cliente esteja na página de compra do produto, o que encurta o caminho até o check-out. Vale lembrar que, para adicionar tags de produto, é preciso ter uma loja no Instagram.

Para quem não tem uma loja cadastrada na rede social, uma alternativa válida é adicionar links dos produtos aos Stories. Até outubro deste ano, a possibilidade estava restrita a contas com mais de 10 mil seguidores. Agora, porém, todos os usuários podem usar a figurinha de link, que substitui o antigo “arrasta pra cima”.

2. Compartilhe o processo de confecção do produto

Muitos consumidores têm curiosidade em saber como são feitos os produtos que compram. Desta forma, o compartilhamento do processo de confecção da mercadoria mostra-se uma boa estratégia para ajudar no estabelecimento de uma relação mais próxima com os clientes. Além disso, gravar Stories mostrando tudo o que envolve o desenvolvimento do produto faz com que os consumidores consigam compreender os valores e a essência dos itens oferecidos.

3. Mostre os bastidores do negócio

Outra dica para vender no Instagram Stories é mostrar os bastidores do negócio. Isso humaniza a marca e faz com que os consumidores se conectem às pessoas que fazem parte dela. Empresas que publicam apenas Stories com fotos e vídeos dos produtos dificilmente conseguem criar uma conexão com os clientes. Por isso, invista em publicações que mostram os funcionários, os desafios e a rotina do negócio.

4. Reposte Stories de pessoas que compraram o seu produto

Repostar os Stories de consumidores que marcaram sua conta em uma publicação é uma tática que traz muitos benefícios. Além de fazer com que os clientes se sintam acolhidos e valorizados pela marca, o compartilhamento contribui para que potenciais compradores vejam mídias “reais” dos produtos e conheçam a experiência de outros clientes.

Por isso, incentive os consumidores a publicar Stories mostrando os produtos comprados. Vale, inclusive, anexar cartões com as redes sociais da marca à mercadoria, convidando o cliente a compartilhar suas impressões sobre o item.

5. Use o sticker de contagem regressiva

Os Stories têm uma série de adesivos que podem ajudar a vender pelo Instagram. Um deles é o sticker de contagem regressiva, que é especialmente útil para criar senso de urgência durante promoções. Experimente adicionar o adesivo aos Stories para mostrar aos seguidores quanto tempo falta para o término de uma oferta. Isso fará com que eles se apressem para aproveitar a condição especial.

A figurinha de contagem regressiva também pode ser usada para marcar os dias até o lançamento de um novo produto ou coleção, tática que ajuda a despertar curiosidade. Outro fator interessante é que a ferramenta permite que os clientes toquem sobre o adesivo para criar um alerta que os avisará sobre a chegada da data.

6. Compartilhe dicas ensinando a extrair o máximo do seu produto

A divulgação das mercadorias da marca deve vir acompanhada de conteúdos estratégicos e úteis para os clientes. Nesse sentido, uma dica é compartilhar fotos e vídeos ensinando a usar o produto e extrair o máximo dele. Lojistas que vendem roupas, por exemplo, podem publicar conteúdos ensinando a fazer combinações com diversas peças ou dar dicas para a lavagem.

7. Abra caixinhas de perguntas com frequência

As caixinhas de perguntas são uma ferramenta muito versátil para lojistas, prestadores de serviço e empreendedores no Instagram. Além de favorecer a conexão da marca com o público, a figurinha permite que os donos do negócio recolham dúvidas sobre os produtos ou serviços ofertados, mapeiem problemas e melhorem o desenvolvimento de mercadorias ou a prestação de serviço.

8. Compartilhe cupons de desconto exclusivos nos Stories

Ofertas e descontos sempre chamam a atenção dos consumidores. Quando combinadas à efemeridade dos Stories, a disponibilização de condições especiais de compra se mostra uma boa estratégia de vendas no Instagram. Isso porque, como a duração das histórias é de apenas 24 horas, as pessoas sentem que precisam aproveitar a oferta enquanto há tempo.

9. Faça enquetes para conhecer melhor a audiência

Assim como as caixinhas de perguntas, as enquetes do Instagram Stories ajudam donos de negócios a entender melhor o público-alvo e compreender suas necessidades e preferências de consumo. Além disso, o adesivo é uma alternativa prática para engajar a audiência.

