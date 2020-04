Colunistas Novela da Record não falará sobre coronavírus em retomada de gravações

Por Flávio Ricco | 26 de abril de 2020

Novela não vai abordar o coronavírus. (Foto: Record/Divulgação)

A autora Cristianne Fridman não pretende falar sobre o novo coronavírus durante a retomada de gravações da novela “Amor Sem Igual”, protagonizada por Day Mesquita e Rodrigo Sardão.

Em vez de abrir espaço para a pandemia da Covid-19 na trama, a escritora seguirá exatamente do ponto em que parou, destacando as tramas de Poderosa (Mesquita), Miguel (Sardão), Furacão (Dani Moreno), Fernanda (Bárbara França), entre outros personagens.

Já Manuela Dias, responsável por “Amor de Mãe” na Globo, planeja incluir a doença no roteiro, falar sobre uma possibilidade de pandemia, quando as gravações forem reiniciadas, movimentando o ambientalista Davi, vivido por Vladimir Brichta. Oficialmente, porém, a emissora não comenta esse assunto.

E o mesmo vale para “Salve-se Quem Puder”, novela das sete, escrita por Daniel Ortiz. Tudo vai depender de como a Globo ainda irá tratar o tema em sua dramaturgia.

No momento em que ninguém sabe como e quando sairemos da pandemia, introduzir o coronavírus nas novelas, sem uma abordagem cuidadosa, também pode significar um tiro no pé. Afastar a audiência.

TV Tudo

Despertador

Os programas matinais têm se esforçado para colocar lives no ar. É a moda, né! Ainda mais em tempos de confinamento. O grande problema, segundo um produtor de TV, não são os cantores ou bandas. Todos querem fazer. Só que a proposta acaba esbarrando no horário. Isso porque a maioria não gosta de acordar cedo.

Dinheiro em caixa

A reprise de “Fina Estampa” no horário das 21h levou o pessoal que trabalhou na novela a correr atrás da Globo. Foram dois os motivos: lá atrás, a emissora já havia quitado uma possível reexibição no “Vale a Pena Ver de Novo”. Mas a entrada em faixa nobre pegou a todos de surpresa e gerou a dúvida.

Aguarde instruções

Aos roteiristas de “Fina Estampa”, no caso, a Globo esclareceu o seguinte: um horário não tem nada a ver com o outro e todos irão receber um aviso com a data de pagamento em até 90 dias. O aviso seguirá por correio ou e-mails cadastrados no RH da emissora.

Correta

Aliás, em matéria de pagamento de direitos, até mesmo aqueles com chance zero de voltar, elogiam a Globo. Sempre muito correta com todos. E, lamentavelmente, nem todas são assim.

O convite

“Aruanas” chega à Globo na próxima terça-feira, em substituição ao “BBB”, e Camila Pitanga fala sobre como tudo começou, como foi parar no projeto.

“Me lembro de estar viajando de férias com a minha filha e da Taís Araújo, que foi a grande madrinha de Aruanas, me ligar e dizer: ‘Você tem que fazer esse projeto. Leia hoje. Eu sei que você está viajando, de férias, mas esse projeto é muito bacana. Eu estou de coração nele e eu tenho certeza de que você vai estar também’’’. “E foi exatamente assim. Comecei a ler e fiquei apaixonada.”

TV paga

O SYFY, da NBCUniversal, decidiu prorrogar abertura de sinal até 10 de maio. Diante do cenário atual de isolamento mundial, devido à pandemia do novo Coronavírus, o canal decidiu esticar a ação e, durante esse período, estará disponível em todos os pacotes das operadoras.

Ganhando espaço

A TNT vem buscando desde o início da quarentena alternativas para seu público, tanto na TV quanto na internet. Aline Diniz, recém-contratada, é uma das apostas. Ela comanda às terças e quintas, às 11h, o “Expresso TNT”, uma espécie de café da manhã virtual com famosos, via YouTube e Instagram. Tiago Abravanel, Leandro Hassum e Karol Pinheiro foram alguns de seus convidados.

Humor na Globo

Devido ao coronavírus, a Globo deu férias para a maioria dos redatores do “Zorra”.

Só alguns poucos continuam trabalhando no texto do programa, e num ritmo muito lento. Duro desenvolver humor em um período como esse.

Humor no SBT

No SBT, os trabalhos de “A Praça é Nossa” só serão retomados depois da crise. A equipe já tem dois programas inteiros escritos e, na volta, haverá a necessidade de atualizar muita coisa. O humorístico não conta mais com Paulinho Gogó.

Pós-crise

A equipe do “Aqui na Band” trabalha em novos quadros e alguns poderão ser conferidos imediatamente após a pandemia. Veruska Boechat tem prioridade na lista.

Bate – Rebate

– “Operação de Risco”, programa da Rede TV!, fechou março em terceiro lugar na Grande São Paulo…

-…O policial ficou atrás de Globo e SBT, mas à frente da Record.

– Nunca houve uma conversa da Record para Marcos Mion comandar o “Power Couple”…

-…O objetivo é mesmo entregar o programa para Adriane Galisteu, depois da pandemia.

– Se antes o assinante já reclamava do festival de reprises na TV paga, imagine agora?…

– …Como se não bastasse, os canais Telecine, do Grupo Globo, liberados pelas operadoras no começo da pandemia, voltaram ao “normal”.

C’est fini

Por causa de “Um Lugar ao Sol”, substituta de “Amor de Mãe”, Gabriel Leone não poderá integrar o elenco do espetáculo “Névoa (From White Plains)”, sob a direção de Lavínia Pannunzio. Rodrigo Pandolfo foi chamado para a posição. O elenco também reúne Bruno Fagundes, Felipe Ramos e Felipe Hintze. Tudo para depois da crise do coronavírus.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas