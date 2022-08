Leandro Mazzini Novela do PROS

Por Leandro Mazzini | 3 de agosto de 2022

(Foto: Divulgação)

Eurípedes Junior, fundador do PROS, reassumiu o comando do partido após ter sido afastado da direção por conta da disputa judicial que ocorre desde 2020. A decisão liminar monocrática é do ministro Jorge Mussi, vice-presidente do STJ, após vaivém de sentenças no TJ do DF. À frente da legenda estava Marcus Holanda, outro fundador do PROS, que foi reconhecido em decisão unânime no TJDFT em março deste ano. Holanda havia derrubado Eurípedes, que coleciona na Justiça processos em que é suspeito de lavagem de dinheiro e ocultação de bens com verba do fundo partidário. Aliás, são os milhões do fundo eleitoral agora que estão em jogo nessa autofagia na legenda. Não há definição ainda se a candidatura de Pablo Marçal a presidente será mantida ou se o PROS, sob as mãos de Eurípedes, vai se aliar a Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

Sem atropelos

A Justiça Federal da 1ª Região extinguiu processo da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros (Anatrip) que pedia a suspensão da plataforma Buser. O juiz Anderson Santos da Silva ressaltou que outra ação semelhante da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) tramita com os mesmos pedidos. A decisão pode servir de precedente em outros Estados onde a prática tem sido recorrente contra a Buser.

Nova pesquisa

O ex-presidente Lula (PT) tem 41,1%, Jair Bolsonaro (PL) saltou de 35,1% para 35,6%, e Ciro Gomes (PDT) foi para 7,9%. Esses são os índices da estimulada da nova rodada nacional da Paraná Pesquisas, realizada em 161 cidades do Brasil com entrevistas pessoais. Na espontânea, Lula fica com 30,5%, Bolsonaro aparece com 26,9%, e Ciro tem apenas 2,6%.

Milícia em Piri

O cenário nas ruas históricas de Pirenópolis, a 130 km de Goiânia, continua estranho. Ainda se ouvem na madrugada sirenes dos giroglex de motos que circulam as ruas, da turma que anda cobrando de R$ 30 a R$ 60 de moradores e comerciantes por uma suposta segurança – que deveria ser da PM, que mal aparece. O caso já chegou ao governador Ronaldo Caiado (UB), que deu uma bronca no QG. E a Polícia Civil já tem suspeito que comanda o esquema. Seria um jovem empresário de…Brasília.

Radiografia do crime

O ex-chefe da Civil do Rio de Janeiro, delegado licenciado Allan Turnowski, que se lançou a deputado federal, tem um estudo inédito sobre feminicídio no Estado. Descobriu que só 18% das vítimas haviam feito algum tipo de registro contra o agressor. Das 82% que nunca fizeram B.O. foi por dependência financeira do parceiro. Ou seja, optaram pelo risco da violência por não ter opção de sobrevivência sem a relação. Para o delegado, falta uma política de auxílio financeiro a potenciais vítimas.

ZAP entra na briga

Com o tema “Vamos juntos combater as informações falsas”, o WhatsApp iniciou campanha para dar mais visibilidade às parcerias do aplicativo no combate às notícias falsas. A plataforma tem parcerias estabelecidas com organizações de checagem de fatos e o assistente virtual criado em conjunto com o TSE.

