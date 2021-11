Rio Grande do Sul Novembro azul: Novo Hamburgo faz Dia D de cuidados e prevenção neste sábado

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

As ações começaram às 9 horas e seguem até as 16 horas. Foto: Divulgação

Novo Hamburgo está realizando o Dia D do Novembro Azul neste sábado. As ações começaram às 9 horas e seguem até as 16 horas, envolvendo o Parcão, em Hamburgo Velho, e todas as unidades básicas de saúde do município.

No Parcão, uma estrutura de serviços foi montada para atender a toda a família: o Ônibus da Saúde disponibiliza vacinação contra a Covid e ainda orientação e auxílio para download do aplicativo ConecteSUS, para obter o comprovante digital de vacina.

Há também serviços de Atendimento Especializado (SAE), além da Política de atenção à Saúde do Homem, Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher + Planejamento Familiar; Política de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa; Política de Atenção à Saúde Bucal; Política de Atenção à Saúde Mental; Cadastro Único + Acessuas; e o programa Primeira Infância Melhor (PIM), além de ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) vão disponibilizar consultas de enfermagem, testes de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), orientações, aferição de sinais vitais e vacinas em geral.

Onde encontrar serviços específicos de atendimento médico e/ou odontológico neste sábado

Petrópolis: médico clínico e odontólogo por agendamento e livre demanda.

Palmeira: odontólogo por agendamento.

Rondônia II: odontólogo por agendamento e livre demanda.

Operário: médico clínico por agendamento e livre demanda.

Mundo Novo: médico clínico por agendamento e livre demanda.

Primavera: médico clínico por livre demanda

Rondônia I: médico clínico por livre demanda

Kraemer: médico clínico por livre demanda

Kephas: médico clínico por livre demanda

Kroeff: médico clínico por livre demanda

Boa Saúde: médico clínico por livre demanda

Canudos: médico clínico e odontólogo por livre demanda

Iguaçu: médico clínico e odontólogo por livre demanda

Roselândia: médico clínico e odontólogo por livre demanda

Lomba Grande: médico clínico e odontólogo por livre demanda

Santo Afonso: médico clínico e odontólogo por livre demanda

Getúlio: médico clínico e odontólogo por livre demanda

Redentora: odontólogo por livre demanda

Morada dos Eucaliptos: odontólogo por livre demanda

Endereço das unidades

Unidade Básica de Saúde Canudos

Endereço: Rua Silvio Gilberto Christmann, 1451 – Bairro Canudos

Telefone: (51) 3524-2279

Unidade Básica de Saúde Kunz

Endereço: Avenida General Daltro Filho,1595 – Bairro Hamburgo Velho

Telefone: 51 3595-3645

Unidade Básica de Saúde Liberdade

Endereço: Rua Kurt Wacker, 14 – Bairro Liberdade

Telefone: (51) 3587-7836

Unidade Básica de Saúde Primavera

Endereço: Rua Boa Saúde, 618 – Bairro Primavera

Telefone: (51) 3556-3136

Unidade Básica de Saúde Rincão

Endereço: Rua Teobaldo Nicolau Bauer, 15 – Bairro Rincão

Telefone: (51) 3595-7380

Unidade Básica de Saúde Santo Afonso

Endereço: Rua Assunción, 85 – Bairro Santo Afonso

Telefone: (51) 3587-3566

Unidade de Saúde da Família Boa Saúde

Endereço: Avenida Floresta nº 666, esquina com Rua 22 de Outubro – Bairro Boa Saúde

Telefone: (51) 3556-1649

Unidade de Saúde da Família Getúlio Vargas

Endereço: Rua Bruno Werner Storck, 147 – Bairro Canudos

Telefone: (51) 3525-0680

Unidade de Saúde da Família Guarani

Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 1089 – Bairro Guarani

Telefone: (51) 3527-3174

Unidade de Saúde da Família Iguaçu

Endereço: Rua Dos Professores, 110 – Esquina com Bruno Werner Storck. – Bairro Vila Iguaçu – Canudos

Telefone: (51) 3524-7856

Unidade de Saúde da Família Kephas

Endereço: Rua Bernardo Ludwig, 196 – Bairro São José / Kephas

Telefone: (51) 3583-1401

Unidade de Saúde da Família Kraemer

Endereço: Rua Pedro José Treis, 711, no bairro São Jorge

Telefone: (51) 3524-3874

Unidade de Saúde da Família Kroeff

Endereço: Rua Arlindo Silveira Martins, 55 – Bairro Santo Afonso

Telefone: (51) 3582-8131

Unidade de Saúde da Família Liberdade

Endereço: Rua Miranda, 201 – Bairro Liberdade

Telefone: (51) 3582-8724

Unidade de Saúde da Família Lomba Grande

Endereço: Rua Victor Thiesen, 125 – Esquina com Odete Correia Schuck – Bairro Lomba Grande

Telefone: (51) 3596-1543

Unidade de Saúde da Família Morada dos Eucaliptos

Endereço: Rua Octavio Oscar Bender, 1000 – Bairro Canudos

Localidade de referência: Lot. Morada dos Eucaliptos

Telefone: (51) 3524-7341

Unidade de Saúde da Família Mundo Novo

Endereço: Rua João Nunes da Silva, 33 – Bairro Canudos

Telefone: (51) 2500-2672

Unidade de Saúde da Família Palmeira

Endereço: Rua Nazaré, 215 – Bairro Santo Afonso

Telefone: (51) 3107-4964

Unidade de Saúde da Família Petrópolis

Endereço: Rua Luxemburgo, 1570 – Bairro Petrópolis

Telefone: (51) 3066-4772

Unidade de Saúde da Família Redentora

Endereço: Rua Tamoio, 585 – Bairro São José – Redentora

Telefone: (51) 3583-1588

Unidade de Saúde da Família Rondônia

Endereço: Rua Bahia, 450 – Bairro Rondônia

Telefone: (51) 3582-9916

Unidade de Saúde da Família Roselândia

Endereço: Rua Benjamin Altmayer, 455 – Bairro Roselândia

Telefone: (51) 3527-8011

Unidade de Saúde da Família São Jorge

Endereço: esquina das ruas Anchieta e Jorge Schury – Bairro São Jorge

Telefone: (51) 3524-1913

Unidade de Saúde da Família Rondônia II

Endereço: Rua Travessão, 2084, Rondônia

Telefone: (51) 3600-8361

Unidade de Saúde da Família Operário

Endereço: Rua São Marino, 88, Operário

Telefone: (51) 3279-8349

Casa de Vacina

Endereço: Av. Coronel Frederico Linck, 900 – Bairro Rio Branco

Telefone: (51) 3595-1919 e 9-9501-7717(das 12h às 17h).

